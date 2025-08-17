Gijón despide su Semana Grande con las calles llenas: "Hubo planes para todos los gustos"

La Semana Grande se despide con las calles llenas y el beneplácito general a unas fiestas que se saldan con buena nota. El ambiente que se respiraba ayer en la ciudad era todavía festivo, aun con el Restallón ya superado. Las terrazas volvían a estar repletas y el centro de la ciudad lucía a rebosar de paseantes. Muchos de ellos recalaban en Gijón por primera vez y señalaban: "Es una maravilla".

Amparo Alonso, Belén Iglesias, Mari Luz del Cueto, Soledad Sánchez / LNE

Para muchos, el Paseo Gastro se convirtió en una de las citas obligatorias de la Semana Grande. Los puestos culinarios ubicados por primera vez este año en la calle Claudio Alvargonzález y los ya estrenados el año pasado en el paseo de Begoña atrajeron a cientos de paladares dispuestos a probar un bocado. Entre estos, se encontró el de Juan Sion, gijonés, que apostó por la caseta Arde Lvcvs. "Hemos acertado. Nos lo recomendaron y estamos encantados", expresó Sion. Este grupo aprovechó también la Semanona para ver a grandes artistas como Abraham Mateo, que fue uno de los cabezas de cartel de los conciertos de Poniente.

Maite Puertas junto a Roberto Rancaño, Juan Sion y Carlos Sanz / LNE

Esta familia no fue la única que se acercó a por su plato favorito: Soledad Sánchez y sus amigas ovetenses tampoco se lo quisieron perder. Su objetivo era claro: degustar los canelones rellenos de guiso de ternera y la lasaña verde del Carbone di Vesuvio. "Es la primera vez que venimos durante la Semana Grande. Gijón en verano es una maravilla. Tienes donde comer estupendamente, donde pasear. El mar lo hace precioso", aseguraron. "Si tuviera que describir estos días en una palabra sería fenomenal. Estoy feliz", relató Amparo Alonso, visitante y amiga de Sánchez.

Amparo Alonso, Belén Iglesias, Mari Luz del Cueto, Soledad Sánchez / LNE

El apetito no fue el único protagonista. Los bailes y la música del paseo de Begoña también conquistaron a las gijonesas Conchi Álvarez, Pili Pérez, Jacinta Esteban y Amalia Matarena. "Hay planes para todas las edades y gustos. Es un gusto", coincidieron este "grupín" que antes de ayer se acercó a Poniente a vivir el espectáculo de Rosario Flores.

Conchi Álvarez, Pili Pérez, Jacinta Esteban y Amalia Matarena. / LNE

Un abanico amplio que ofrece, a su vez, el Mercado Artesano y Ecológico de la Plaza Mayor. "Es guapísimo. Hay muchísimos productos y mola mucho", aseguró Mercedes Bermudo junto a Eloy González, su pareja, al que el amor por esta región le trajo hasta aquí. Y este año, por primera vez, la pareja pudo gozar de una Semanona "muy especial".