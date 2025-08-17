Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: "Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene"

Hay un niño en Gijón que sueña con calzarse muy pronto unas piernas y unas manos de robot. Unas prótesis que sean verdes, como las del dragón de la película infantil de moda que más le gusta a este pequeño de 3 años que es pura energía. En sus ojos chispeantes y su expresión pícara se concentra toda la vitalidad que ahora tiene contenida, pero que no ha menguado ni un poco en los dos meses y medio que han transcurrido desde que una infección meningocócica en su nivel más grave, que durante días puso en riesgo su vida, acabó originándole amputaciones en las cuatro extremidades.

A esa alegría contagiosa y a la naturalidad con la que este pequeño descubre que la nariz, el codo o la boca le pueden ser de gran ayuda para manejar el mando de la tele o jugar con sus juguetes ahora que con las manos ya no puede hacerlo, es a lo que se aferran sus padres para mantener el ánimo.

"No quita la sonrisa. Por eso mi cura es mirarle. Porque veo su cara y su energía y me digo: ‘no hay problema’", asegura su madre. "Él lo pone todo fácil; no se frustra por lo que antes hacía con las maninas y los pies y ahora no puede. Solo celebra y festeja todo lo que sí que va consiguiendo día a día. Me da envidia sana", añade el padre.

Un ligero dolor en la rodilla

No han pasado más que 70 días desde que el pequeño salió un viernes de su guardería contándole a sus padres que tenía un ligero dolor en la rodilla. Ese fue el sibilino inicio de una infección bacteriana por meningococo que el pequeño desarrolló en su forma más mortífera. Se diseminó por todo el torrente sanguíneo provocándole una sepsis generalizada y derivando en una púrpura fulminante, un shock séptico con fallo multiorgánico que obligó al personal de Cabueñes y al del HUCA a dedicarse durante días en cuerpo y alma a salvarle la vida.

Tres días después del ingreso en la UCI pediátrica ovetense donde el pequeño llegó a estar diez días en coma inducido, los médicos pudieron darle a la familia la buena noticia de que el riesgo mortal parecía conjurado. Pero no pudieron negar que las secuelas podrían ser importantes. Y eso que son conscientes de que "no hubo tratamiento que los equipos médicos no intentaran, ni experimental ni conocido, y no le dejaban ni media hora sin ver cómo evolucionaba. Le cuidaron mejor que si fueran sus padres. Todo el mundo vivió esos días para él".

Las amputaciones, en La Paz

El mismo buen hacer recibieron después en el hospital madrileño de La Paz, donde a finales de julio se llevó a cabo la operación de las manos y las piernas. "Si nos fuimos a La Paz no fue porque en el HUCA no nos estuvieran dando la mejor de las atenciones. Pero como padres, era algo tan grave a lo que nos estábamos enfrentando, que siempre necesitas más opiniones", explican los progenitores.

Ese reconocimiento a la labor sanitaria es el primero, pero no el único motivo de gratitud que ha llevado a estos padres gijoneses a recordar lo que han vivido y a contar la actual situación de su niño, al que prefieren proteger eludiendo nombres o identidades.

"Queremos dar las gracias a tanta gente, que no se nos ocurría cómo hacerlo de otro modo. Empezando por todo el personal del centro de salud de El Parque que le atendieron de inicio, a los de Cabueñes, a los que hicieron el traslado a Oviedo, a la gente del HUCA… Gracias a médicos, enfermeras, TCAE, celadores, limpiadores… porque todos ejercieron sus profesiones y a la vez, en algún momento ejercieron de psicólogos con nosotros. Nos acompañaron, nos dieron aliento. Y eso no hay dinero que lo pague", cuentan.

Igual apoyo sintieron de "tantos y tantos amigos, familiares, conocidos, amigos de amigos…" que les ofrecieron y les están ofreciendo aliento "y poniéndonos las cosas fáciles, como por ejemplo en nuestros trabajos". "Apareció gente de debajo de las piedras; preocupados por nosotros y por él, sin conocerle", rememoran.

Cuánto ayudaron los mensajes

Y otro inmenso agradecimiento lo sienten hacia mucha gente anónima que cuando se supo públicamente de la gravedad de la infección meningocócica que sufría un niño gijonés de tres añinos "escribieron mensajes de apoyo en los medios, en las redes sociales, y decían ‘que Dios le ampare’ o contaban que rezaban por nosotros o que iban a poner una vela por nuestro hijo. Y eso no saben cuánto nos ayudó", describen.

"Nuestro hijo está aquí gracias en parte a toda la energía y los buenos deseos de mucha gente. Y ojalá el día de mañana le puedan conocer y se den cuenta del niño tan bueno y tan importante que es. Verán que mereció la pena todo lo que pensaron en él porque no es un niño cualquiera, es especial. Ya lo era antes. No por lo que le falta, sino por lo que tiene", añade la madre.

La familia quiere ahora dedicarse a "valorar y dar gracias por lo que tenemos y no pensar en lo que perdimos. Bueno, lo que perdió él. Y ni siquiera eso ha impedido que siga siendo un niño feliz. Es una lección que nos da y a la que tenemos que aferrarnos", exponen.

El cuento de la batalla con el dragón

Lo que también les ayuda en estos momentos "y nos motiva", es pensar "en todo lo que está avanzando el mundo de las prótesis. Tenemos la certeza de que nuestro hijo nació en la mejor época para que le haya pasado algo como esto. Sabemos que habrá muchas cosas en las que en principio necesitará ayuda, pero también sabemos que las hará de otra manera, como ya está demostrando día a día", sostiene su padre.

Superado el riesgo sanitario, reconocen que "el mayor miedo que teníamos era contarle lo que le había pasado con las extremidades". Lo hicieron recurriendo a un cuento. "Le dijimos que había perdido en la batalla con el dragón las manos y los pies, pero que había salido victorioso. Ahora tendrás unas piernas y pies de robot", le dijeron. Casi no habían acabado la frase y su hijo ya tenía proyectada toda su energía en ese futuro diferente. "¿Cuándo me las ponen?", preguntó.

Mirando al pequeño, que pasa la entrevista acomodado tranquilo en el cuello, entretenido con el móvil, sus padres vaticinan: "Sabemos que no va a poder hacer ciertas tareas de manera normalizada, pero las hará a su modo sin que sea un inconveniente. Eso sí, ahora lleva dos meses parado. En cuanto empiece a volar no vamos a poder con él".