La inversión de Sunwafe en su planta de silicio en la Zalia alcanzará los 1.400 millones de euros

El proyecto de Sunwafe para fabricar en la Zalia obleas de silicio, componente esencial de las células de los paneles de producción de energía fotovoltaica, alcanzará una inversión del orden de los 1.400 millones de euros en varias fases, generando cuando las mismas estén completadas 2.600 empleos de calidad. En una primera fase la inversión estimada ascenderá a 670 millones de euros. El proyecto de Sunwafe para la Zalia cuenta con subvenciones europeas de 200 millones de euros para su primera fase, un 30 por ciento del total, concedidas por el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Sunwafe es una de las cuatro empresas que aspiran a obtener grandes parcelas en la Zalia, donde busca obtener 30 hectáreas para su proyecto, que es el que está más avanzado de los que ha mostrado interés en establecerse allí. Los otros tres aspiran a obtener 45, 12 y 10 hectáreas, respectivamente. Los plazos que maneja Sunwafe es que la primera fase de su proyecto esté ya en condiciones de funcionar en 2028. La empresa dio el pasado miércoles el primer paso para que su inversión en la Zalia sea declarada como un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), acogiéndose así a la legislación autonómica que permitirá agilizar toda la tramitación administrativa, ya que esa normativa autonómica posibilita que se realicen por procedimiento de urgencia los trámites ante la administración autonómica y local necesarios para la implantación del proyecto.

La prevista en la Zalia será la única factoría que fabrique lingotes y obleas de silicio en España y será estratégica, según el Ministerio, porque permitirá ampliar la cadena de producción de componentes para la energía solar y reducir la fuerte dependencia de China para el aprovisionamiento de los mismos.

La planta de Sunwafe será la única de España y la tercera en Europa que fabrique obleas de silicio. La compañía estima que la capacidad de la factoría en la Zalia alcanzará una producción anual de 2.500 millones unidades (equivalente a 20 gigavatios) en 2030. Se trata de una producción que representa por sí sola la mitad del objetivo de producción de obleas de silicio establecido para toda la UE para ese año en la normativa europea sobre emisiones netas cero (Net Zero Industry Act).

Sunwafe es filial de InnoEnergy, una sociedad de inversión en energías limpias nacida con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de la UE, que impulsa start-ups o desarrolla directamente múltiples proyectos vinculados a la transición energética, desde los de almacenamiento energético, los de hidrógeno verde, las redes inteligentes, los edificios sostenibles la descarbonización del transporte, la captura de carbono o energía solar fotovoltaica, entre otros campos. InnoEnergy cuenta con 38 accionistas, incluyendo Total Energies, Naturgy, EDF, Siemens, Boryszew Group, Renault, Volkswagen, en Banco Santander, Sotieté Generale e ING, entre otros.

Sunwafe se centrará en la fabricación de lingotes y obleas, una etapa crítica en la cadena de valor fotovoltaica, donde el silicio de alta pureza se procesa para obtener primero los lingotes del material y a, a partir de ellos se cortan rodajas delgadas –las obleas– a partir de las que se fabrican las células de los paneles solares.

El proceso comienza con la purificación de silicio crudo, que se refina para eliminar impurezas. El silicio purificado se funde y se forman lingotes. Estos lingotes, se cortan con sierras de diamante para crear obleas delgadas, de entre 0,15 a 0,20 milímetros de grosor.

La energía solar fotovoltaica está llamada a jugar un papel clave en la descarbonización de la economía, tanto por la producción en sí de electricidad, como por el uso de esa energía renovable en la producción del hidrógeno verde, que puede ser clave para la descarbonización de industrias y del transporte, si se consigue producir a precios competitivos.

La Península Ibérica es de los territorios europeos con mayor potencial para la energía solar, lo que no implica necesariamente que los paneles solares se fabriquen aquí. Como muestra, los primeros convoyes de la linea ferroviaria de contenedores que se estrenó en el mes de julio entre El Musel y León, transportaron paneles fotovoltaicos importados por el puerto gijonés con destino a campos de energía eólica de León.

La ubicación de la Zalia a escasa distancia del puerto de El Musel y por la que pasa una línea ferroviaria que la puede conectar tanto con el Puerto como con la Meseta es una de las ventajas de la implantación del proyecto, tanto para el aprovisionamiento de materia prima como para la expedición de productos. También la conexión de la zona logística con la red de alta capacidad a través del primer enlace de la Zalia ya operativo entre la zona logística y la GJ-10 a la altura de La Peñona, con un segundo enlace proyectado para su conexión con la "Y" a la altura de El Montico.