Itinerarios urbanos por el Piñole y Cimavilla

"La ciudad que retrató Piñole", el itinerario urbano organizado por el Museo Nicanor Piñole, recorrerá hoy la ciudad de Gijón en una visita guiada que comenzará a las 11.30 horas. El objetivo de la iniciativa es que los participantes descubran "las claves que configuraron algunos de los rincones más icónicos del Gijón actual", al igual que recordar otros ya desaparecidos. Los interesados podrán asistir también el próximo 24 de agosto y el 14 de septiembre.

Además, el Museo Casa Natal de Jovellanos organizará un recorrido para "adentrarse en la historia de Cimavilla y la Rula". Las visitas continuarán los próximos 20 y 27 de agosto y concluirán el 3 de septiembre a las 11.30 horas. Es una oportunidad para conocer tanto personajes y anécdotas que "se ocultan en el barrio con más esencia de la ciudad", dicen los organizadores.