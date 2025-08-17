Juan José Tomás Pidal, lagarero: "La sidra no se defiende de verdad; se vende mucho humo y pocos hechos"

Ahora que la sidra es patrimonio de la humanidad, ¿se vende más?

La venta de la sidra ya hace años que va para abajo. La cerveza nos está comiendo mucho terreno. Eso es una realidad. Pones la televisión y son todo anuncios de marcas de cerveza, que compiten a ver cuál ye más potente. Eso te mina mucho. Pero la sidra se defiende y se vende, sobre todo, cuando sale el sol. No hay mejor comercial que el sol (risas).

No habrá queja este verano…

Bueno. Sol está viniendo, pero hay meses y meses. Mayo fue un mes malísimo. Sí vino un verano espectacular, casi demasiado. Hay mucha seca y hace falta agua. Nosotros tenemos un ojo puesto en la venta y otro en la cosecha de manzana (risas).

Gijón está lleno.

Que haya gente en Gijón es bueno para todos. Hay un montón de actividades y eventos, sobre todo en Semana Grande. Y hay gente para todo. Para les casetes, para la comida en la calle, para la playa, para los merenderos, para les fiestas de prau… Hay gente para todo y eso es bueno. Lo malo ye cuando no hay gente.

¿Qué me dice de los pitorros y escanciadores?

Ye un complemento. Si no tienes bastantes profesionales para escanciar no te queda otra… Nosotros en la sidrería solo tenemos pitorro por si alguien quiere beber a su ritmo.

Como si llevar un lagar diera poco que hacer va y coge uno de los chigres históricos de Gijón.

Me viene de siempre, de familia. Vengo de familia de llagareros, empecé con 16 años a trabajar después de dejar de estudiar. Cuando empecé ya servíamos a Casa Ataúlfo. Vas creciendo y ves lo que son los sitios emblemáticos, creces con ellos y con el llagar. Ahora hace 21 años que murió mi jefe y me quedé a cargo, luego le compré el lagar a los herederos. Cuando se jubiló Ataúlfo (Blanco) no quería que se perdiese otro sitio emblemático y embarqué en esta aventura.

¿Tiene relevo?

Parez que sí (risas). Mi hija mayor acabó Administración y Dirección de Empresas y lleva casi año y medio trabajando aquí. Creo que sí habrá buen relevo. Y falta la pequeña, de 16 años. De momento, estudiar y ya se verá.

Desvele el secreto. ¿Dónde va por esas cigalas y percebes?

(Risas) El mercado tiene sus proveedores y Casa Ataúlfo es un sitio emblemático. Saben que te pueden vender si hay calidad. Es lo principal, la calidad del producto, profesionales en la cocina y en la sala. No hay más. Yo soy un figurante que organiza un poco.

Y eso tiene su precio.

Hombre, claro.

¿El turista que llega a Gijón gasta?

El turista que viene a nuestra casa sí. Viene a darse un homenaje y sí.

¿Encontrar mesa en Semana Grande es misión imposible?

Buf. Muy complicado (risas). Tengo que hacer malabarismos para sentar a clientes habituales que no se acordaron de reservar. Estos días estás hasta la bandera.

Para unos calamarinos en la barra siempre hay hueco aunque sea a codazos…

La barra vende muy bien, siempre funciona. Tengo visto comer un bugre o un pescao en la barra. No solo tapeo como bocartes o calamares.

¿Le dio tiempo a pasar por la Feria de Muestras?

Siempre. Hay que ir todos los años. No se puede faltar. El bocadillo de calamares hay que comelu, un pinchín, una sidra… Hay que dar de ganar a todo el mundo.

Hablemos de toros.

Fui el jueves a la corrida de rejones y también a la del sábado. Hay buen cartel. Me encantan los caballos y el rejoneo. Este año fue buena cosa que viniesen tres rejoneadores porque se pican y hay competencia. Otros años venía solo Diego Ventura.

Vamos con el Sporting

¡Ay, Sporting! No sé si no hablar (risas).

Venga ho, que empezamos la liga.

No lo sé. Luego cada año es un mundo, pero no veo equipo otra vez. Se sube desde la defensa, que fue lo que le pasó al Oviedo. Empezaremos a ver partidos y a ver qué pasa.

¿Es de los de un derbi en Primera o de que nos crucemos otra vez?

Derbi en Primera. Los dos equipos asturianos en Primera. Ye bueno para la región. La piquilla sana es buena. Tengo compañeros de cuadrilla que son del Oviedo. Hacemos todos los años comida en el lagar y alguno hasta me viene con la camiseta, que siempre le digo que se la voy a quemar. Luego acaba marchando con una de JR (risas). Mi hija es peor que yo

¿Sí?

Cuando los partidos de promoción de ascenso, con los anuncios del Oviedo, me decía: ¿no serás capaz de hacerlo, no? Pero, bueno, que un derbi en Primera (risas).

¿Alguna escapadina?

En julio fui pa Galicia. Y ahora cerramos la sidrería la primera quincena de septiembre. Este año no hice mucha escapada.

¿Se defiende la sidra de verdad?

(Se lo piensa). Creo que no. Se venden palabras bonitas. Ya sea desde el Principado o Ayuntamiento, y sin entrar en el color político, se vende mucho humo y poco hecho. Todavía me metí hace poco con el árbol de la sidra.

Expláyese.

Da asco velu. Esas botellas son de los lagareros de Gijón, que los donamos, con nuestra etiqueta. Se deterioró con los años y ahora quien viene ve un manchón. Hay que lavar esas botellas, poner un vinilo de cada lagar que aguante unos añinos. Eso como anécdota, pero refleja que no se nos defiende a los lagareros.