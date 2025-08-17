La Laboral busca un técnico de conservación
S. F. L.
El Principado tendrá que seguir buscando a personal especializado en la conservación del conjunto arquitectónico de la Laboral. El contrato que se había sacado a licitación para cubrir este servicio, con un presupuesto de 56.160 euros, se acaba de resolver cerrándolo como desierto tras no presentarse ninguna oferta.
La licitación se había lanzado en junio y estipulaba un año para la ejecución del servicio, que afecta a la "supervisión, organización y control de las tareas de mantenimiento y conservación". A los 56.160 euros iniciales, la posibilidad de prórrogas del contrato –que se barajaba que pudiese ampliarse en cinco años– sumaba otros 224.640 euros de posible inversión. Se entiende que el servicio volverá a licitarse próximamente.
