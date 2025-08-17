"Nun se trata agora de facer espoxigar una llingua muerta; nun se trata, tampoco, de recuperar la ‘llingua de los nuesos güelos’. L’asturianu ta más vivu que nunca; ye más nuestru qu’enxamás enantes". Así se expresó la presidenta de Iniciativa pol Asturiano, Arantza Margolles, en el acto inaugural del IV Día de la Llingua Asturiana de la Feria de Muestras de Gijón (FIDMA) frente al busto de Jovellanos. Una jornada llena de actividades durante todo el día para recordar, promover y visibilizar una lengua que "ye, como todes les llingües, vehicular y tresversal", manifestó Margolles.

La llingua, "más nuestra qu’enxamás enantes"

Arantza Margolles, historiadora y comunicadora, recordó la figura de Apolinar Rato y su "temor" por la "muerte" de la llingua, así como la de Jovellanos, gran defensor. "Quería Xovellanos constituyir va más de doscientos años una Academia pa salvaguardar un idioma agonizante", contaba Margolles. Lamentó también la reciente pérdida de relevantes autores en asturiano como David Rivas, Damián Barreiro o Xuan Bello, "golpes frontales al corazón que mos faen temer que perdiendo los nuesos xenios pudiéremos, quiciás, tamién perder la nueesa llingua", expresó. Sin embargo, la gijonesa opinó que pensar en la pérdida y muerte del asturiano es una equivocación porque se "sigue falando asturianu 140 años dempués d’Apolinar Rato y a 281 de la nacencia de Xovellanos. Ta más vivu que nunca". Asimismo, destacó la importancia de declarar al asturiano lengua oficial. "Solo ello puede dar un marcu llegal suficiente y necesariu pa preservar esta llingua", concluyó Margolles.

La periodista gijonesa Inés Paz fue la encargada de realizar el pregón de la jornada. Primero en castellano y después en asturiano, la periodista puso en valor el trabajo de todos aquellos que promueven y preservan la llingua y que hacen posible que gente que no tuvo acceso al asturiano pueda aprenderlo. "Hace ahora 3 años, es en mi etapa adulta donde estoy pudiendo enamorarme de la mía, de la lengua asturiana. Gracias al trabajo incansable de quienes la habéis cuidado, la habéis dignificado y hacéis que la llingua sea accesible para personas como yo, que no crecimos con ella con naturalidad". Asimismo, Inés Paz destacó que, así como la cultura sidrera, el asturiano debería ser también motivo de orgullo: "La llingua asturiana nun dixebra, la llingua asturiana xúnenos como pueblu, ye daqué nueso, de toos y de toes. L’asturianu ye bayura cultural que nun tenemos de perder. Quien tien una llingua propia tien una ayalga".

Durante su intervención, el secretario de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, subrayó el trabajo que realizan desde Iniciativa pol Asturianu. "La tradición es una forma de reconocimiento de los que nos precedieron, como la historia que nos cuentan a nosotros mismos y como una proyección de futuro", manifestó el representante de la Cámara de Gijón. Por su parte, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, puso el broche final al acto poniendo en valor "todas las manifestaciones culturales de Asturias y la diversidad cultural que nos representa y que nos hace singulares en el mundo". Y, dentro de esos derechos culturales "los derechos lingüísticos son fundamentales, absolutamente fundamentales", exponía la consejera.

Tras ello, Inés Paz, Arantza Margolles, Vanessa Gutiérrez y la Concejala de Cultura, Juventud y Museos de Gijón, Montserrat López Moro, realizaron una ofrenda floral al busto Jovellanos. Le siguió el himno asturiano acompañado de la gaita a cargo de Lidia Muñiz.

El Día de la Llingua Asturiana también sirvió para presentar las novedades de "Falamos" –una iniciativa de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) en colaboración con la Consejería de Cultura– que permite a "la ciudadanía, de manera voluntaria, y en el momento que precise, por esos formatos y las opciones que plantea, pueda ir formándose en asturiano, una enseñanza no reglada pero fundamental y muy atractiva para el conjunto de la ciudadanía", explicó Vanessa Gutiérrez. Este año, contó la presidenta de la FACC, Cecilia Pérez, cuenta con tres novedades: un curso semipresenciales de eonaviego "para facilitarlle á xente que vive no exterior del territorio y que queira fer unha formación nisto", una formación "online" de iniciación al asturiano de 20 horas, y unos juegos interactivos para valorar el nivel de asturiano y eonaviego. "É a forma también de aprender y xugar. Cremos que vai ter moito éxito", concluyó.