Casi dos millones para desbrozar viales en la zona rural en invierno
Un nuevo contrato municipal cubrirá el servicio, también en barrios periurbanos, por dos años
S. F. L.
El gobierno local prevé invertir casi dos millones de euros en un nuevo programa para desbrozar viales y espacios públicos en la zona rural durante la época de invierno. El contrato, ya diseñado, se aprobará en Junta de Gobierno antes de salir a licitación.
El contrato, bianual, supone una inversión de 968.783 euros en 2026 y el mismo importe el año siguiente. El servicio incluye las tareas de desbroce y limpieza tanto de viales como de infraestructuras y espacio públicos. La cobertura se extenderá tanto a la zona rural como a la periurbana.
Subvención a I4life
Por otra parte, el gobierno local prevé adjudicar también una nueva subvención para la promoción de empresas, en este caso, para la entidad gijonesa I4life, avalando así un proyecto de la empresa titulado como "AutomaTIA: formando automatizadores especialistas en IA (inteligencia artificial)", que se saldará, según se recoge en el convenio entre las partes, con la contratación de una persona formada para este tipo de tareas. La ayuda asciende a 9.190 euros. n
