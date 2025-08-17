La obra de la escuelina de El Llano se encarece en 320.000 euros

Un ajuste en el plan de obra es la escuelina de El Llano elevará su presupuesto en 320.000 euros y dejará un inversión total de 4,3 millones. La Junta de Gobierno lleva a su reunión de este martes la propuesta, ya avalada por los técnicos municipales, y que se justifica por la necesidad de adoptar un nuevo modelo de cimentación que se ajusta mejor a las necesidades de la estructura. El cambio, que implica elevar el presupuesto previsto en algo menos del ocho por ciento, se ha ajustado de tal manera que la constructora adjudicataria de las obras estima que no tendrá que ampliar su plazo de ejecución, que finaliza en mayo del año que viene.

Tras firmase el acta de replanteo de la obra a finales de noviembre, los trabajos comenzaron al día siguiente y avanzaron con normalidad. En marzo, sin embargo, durante la fase de movimiento de tierras, se observó que "en la zona final de la parcela, concretamente la más aleada a la avenida de El Llano, el terreno parece que presenta una menor consistencia, apartándose así de la estimación del estudio geotécnico" que se había realizad o para el proyecto.

Tras detectar ese imprevisto, se amplió ese estudio geotécnico con nuevos sondeos sobre el terreno, una tarea que se saldó con la recomendación de adoptar un sistema de cimentación diferente y adaptada al carácter "heterogéneo" del subsuelo del entorno.

Los cambios que se deben realizar son muy técnicos. Se ha considera que la solución más adecuada es una cimentación mediante emparrillado y losa apoyada en un saneo de relleno granular, porque permite "reducir las tensiones transmitidas al terreno". También se ha observado que en una parte del solar hay taludes de mayor tamaño que se han mostrado "inestables", así que, "por razones de seguridad laboral", resulta ahora "imprescindible" ejecutar "entibaciones puntuales" para que ningún trabajador tenga que desempeñar sus tareas en entornos de riesgo. Los técnicos explican en sus informes trasladados al gobierno que hay arcillas limosas que, al tratarse de una zona en obras con excavaciones en el subsuelo, podrían generar "inestabilidades puntuales" en estos taludes tanto a medio como a largo plazo. La nueva solución de cimentación, por lo tanto, varía según la zona en la que se va a trabajar y de acuerdo al tipo de subsuelo de cada parte del solar.

En este modificado, en cualquier caso, "se incluye un plan de obra suscrito por la empresa adjudicataria en el que no se estima un aumento de plazo de ejecución de las obras", según se recoge en la propuesta de acuerdo que aprobará el gobierno local, por lo que el cambio se salda con un ajuste presupuestario que, si se compara con el montante total de cuatro millones de los que ya partía la obra, no es disparatado.

La obra, que se adjudicó por 4.027.809 euros, IVA incluido, se queda ahora en 4.347.751 euros. Lo que aprobará el gobierno este martes es iniciar el expediente de modificación del proyecto. La obra actual, mientras, seguirá su curso de manera provisional y de acuerdo a la nueva propuesta técnica presentada, que cuenta ya con el aval del servicio de Arquitectura del Ayuntamiento. También están ya listos tanto el nuevo plan de obra como los planos modificados de la cimentación a realizar, así como el desglose presupuestario de las unidades de obra que se modifican.