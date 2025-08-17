Oliver Suárez, concejal y presidente de Divertia: "La idea es mantener el Paseo Gastro y no descartamos sumar una tercera ubicación"

Las últimas semanas han estado repletas de jornadas de trabajo incesante para el concejal no adscrito y presidente de Divertia, Oliver Suárez Rubio (Gijón, 1976), quien se siente "muy orgulloso" de que Gijón esté disfrutando "del mejor verano del norte de España".

Llega a su fin la Semana Grande. ¿Qué balance hace?

El balance es muy positivo. Estamos muy satisfechos. En general, estamos muy contentos de cómo van las cosas este verano porque volvemos a ser la referencia del norte de España. Hay una gran variedad y una cantidad de actividades que refleja que la programación está pensada para todos los públicos. Eso está siendo aplaudido tanto por los visitantes como por los gijoneses. Ahora toca seguir trabajando en lo que queda, que todavía es mucho en esta segunda quincena de agosto. En breve tenemos la Fiesta de la Sidra, en la que queremos animar a todo el mundo a batir el récord mundial de escanciado simultáneo en un año tan importante para la sidra como es el 2025.

¿Satisfecho con la afluencia alcanzada en las distintas citas impulsadas por Divertia?

Totalmente. La Semana Grande, aunque sea lo más importante, es una parte más del verano. En junio, la hoguera de San Juan tuvo una afluencia tremenda. Después, la Fiesta del Cielo contó con una respuesta masiva y el espectáculo de los drones fue muy bonito. Quisimos concentrar todo en una única sesión para ganar en espectacularidad y vamos a trabajar para que el año que viene se cumpla la demanda de la gente, que es que se extienda el show hasta los 20 o 21 minutos. Ya nos hemos puesto en contacto con la empresa para ello. Y, por otro lado, el Festival Aéreo ha sido un éxito de público al igual que el gran musical "El fantasma de la ópera".

Los fuegos han dejado buen sabor de boca entre los grupos políticos y la población.

Estamos muy orgullosos. Han sido los mejores fuegos que se recuerdan. Arrancaron muchos aplausos y todas las reacciones han sido muy positivas. Eso nos invita a pensar ya en el año que viene, a trabajar desde ya porque el listón lo hemos dejado muy alto, pero tenemos que intentar igualarlo o superarlo.

¿Cómo recibió la denegación de Demarcación de Costas para habilitar dos nuevas zonas de lanzamiento?

Aceptándola, acatándola y respetándola. Vamos a buscar alternativas para que los fuegos del año que viene sean sorprendentes, espectaculares y dignos de esta ciudad de Gijón. Nuestro objetivo es buscar sorpresa e innovación para el disfrute de todos. En cuanto a buscar nuevas ubicaciones, estamos abiertos a que la empresa Pirotécnica Zaragozana nos traiga sus propuestas. Me consta que van a trabajar en ello.

¿Qué valoración hace de los conciertos de Semana Grande?

Han sido muy completos. Rosario Flores dio un concierto espectacular, con esa energía que transmite y toda la trayectoria musical que tiene. También hemos disfrutado mucho con Abraham Mateo, "Los Secretos", Antonio José, "Orbital" y, cómo no, esa gran artista internacional como es Bonnie Tyler, entre otros. Además, en la plaza Mayor también ha habido grandes sorpresas y el éxito de la Semana Grande es incontestable.

Hubo críticas a la decisión de ampliar Paseo Gastro en Cimavilla. ¿Están contentos con el funcionamiento de esta segunda ubicación de las casetas?

La segunda edición de Paseo Gastro ha tenido mucho éxito. A la vista está que ambas ubicaciones han recibido una afluencia masiva. La gente está muy contenta con el servicio que se presta y la calidad del producto que se ofrece. En los próximos días nos pararemos a analizar todo con la empresa organizadora. Lo que sí sabemos es que los hosteleros han aplaudido las mejoras que se han realizado respecto al año pasado en cuestiones de limpieza, espacios y sanidad.

¿Se llevarán las casetas el próximo verano a otros barrios o se quedarán en esos dos puntos?

De momento la idea es mantener estas dos ubicaciones. Eso sí, no se descarta llevarla a una tercera ubicación. A lo largo del año iremos estudiándolo para saber si es interesante, pero lo que está claro es que la demanda por parte de la hostelería es alta. Con lo cual, no es seguro que vaya a haber una tercera ubicación, pero no es descartable.

La feria taurina también está gozando de una buena afluencia.

Todo el equipo de gobierno está muy contento con la respuesta de los aficionados. Por desgracia, no ha podido estar con nosotros Morante, pero el cartel ha seguido siendo espectacular y está habiendo un muy buen espectáculo. Al final, todo eso hace ver que en Gijón hay ambiente taurino, que hay afición y que la Feria de Begoña es una feria que está aquí para quedarse y para seguir con esa tradición.

¿Hay margen de mejora de cara a la siguiente Semana Grande?

Evidentemente, como en cualquiera de los eventos que realizamos. Siempre hay cosas que mejorar y ese es nuestro objetivo y empeño. El reto fundamental que tenemos en Divertia es la conciliación del ocio con el descanso, que es algo en lo que trabajamos y queremos seguir trabajando. Intentamos dar soluciones a esa conciliación adaptando horarios, volúmenes y buscando diferentes espacios en la ciudad. Sabemos que hay un pequeño peaje por parte de todos que tenemos que pagar para que se celebren este tipo de eventos, pero nuestro mayor empeño es que todo lo que ocurra aquí concilie con el descanso de todos. Para nosotros, aunque es muy complejo, es muy importante equilibrar eso y no cesamos en nuestro empeño.

Uno de los barrios más castigados es Cimavilla.

Hemos estado con la asociación vecinal de Cimavilla y entendemos e incluso compartimos algunas de sus demandas. También nos hemos sentado recientemente con la comisión de fiestas de Deva. En la Casa de la Palmera, que es donde tiene su sede social Divertia, absolutamente todo el mundo es bienvenido y puede expresar sus opiniones y demandas. Estaremos encantados de atender a todos en busca de mejoras.

En una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA aseguraba que trabajaban para traer un concierto internacional a El Molinón en 2025 o 2026.

Nuestro objetivo es recuperar El Molinón como un lugar para un gran concierto. Eso es algo muy complicado y complejo a nivel presupuestario, pero seguimos trabajando en ello. Necesitamos que con las negociaciones que estamos teniendo con las diferentes concejalías para el presupuesto del año que viene Divertia esté dotada del presupuesto suficiente para traer un gran concierto de ese estilo. Ya estamos teniendo conversaciones y seguimos explorando el método para poder traerlo. Ojalá podamos cumplir ese reto.

El programa "Siente Xixón" sigue paralizado por dos recursos judiciales.

En Divertia tenemos una demanda por parte de todos los agentes sociales para que este programa continúe. Es necesario para potenciar la cultura dentro de la hostelería y dar visibilidad a todo tipo de grupos. Esperamos que las nuevas bases que hemos sacado sean corroboradas y que en septiembre tengamos una respuesta por parte del juzgado.

