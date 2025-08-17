Un recital repleto de artistas en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico Atlántico albergó ayer un recital repleto de artistas. Sobre el escenario estuvieron el "Ensemble Tayada", además de Stephen Joven Lee, Amy Gustafson, José Ramón Méndez y Logan Skelton. Todos ellos lograron que los asistentes disfrutaran de un concierto con un programa musical extenso. En la imagen, un instante del concierto.