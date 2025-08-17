El santuario de Contrueces se engalana para honrar a su Virgen: "Hemos conseguido que luzca genial"

Las voces de los integrantes del Coro Asturiano de Gijón La Calzada, dirigidos por Óscar Castillo, pusieron ayer el broche a la última novena previa al día grande en el santuario de Nuestra Señora de Contrueces. El templo, regentado por los claretianos, ya lucía totalmente engalanado para deslumbrar hoy en una jornada en la que habrá, a partir de las 12.00 horas, misa solemne, procesión y rifa del ramo y las cestas. "Son días importantes, ya que son tradiciones que no se pueden dejar morir", expresó Juani García, una de las vecinas que ha colaborado para decorar el interior del santuario para esta fecha tan señalada.

Las labores para que todo luzca a la perfección este domingo dieron comienzo hace dos semanas. Tras completar la limpieza, este grupo de residentes en Contrueces se centró en comenzar a darle forma al ramo y a las cestas. "Ha quedado precioso", comentó Ana María Rodríguez, quien cada verano se mantiene fiel a su cita con los preparativos del santuario.

Asistentes a la novena de ayer. / MARIO CANTELI

Las flores de tonos blancos también ganan protagonismo este año en el templo. "Este año hay mucha rosa blanca, que es especial y muy apreciada", remarcó Rodríguez, antes de agregar que también hay espacio para claveles y liliums.

El cierre de la novena

Con todo listo para el día grande, el santuario se llenó ayer de fieles que no quisieron perderse la novena, que también contó con misa y concierto del Coro Asturiano de Gijón La Calzada. El encargado de oficiar la eucaristía fue Juan Carlos Rodríguez, un hermano claretiano destinado en Zúrich (Suiza) que siempre intenta estar en Contrueces el domingo posterior al 15 de agosto para rendir homenaje a la Virgen. "Dedicamos esta misa a los seres queridos que han fallecido", subrayó Juan Carlos Rodríguez al comienzo de la misa.

El Coro Asturiano de Gijón La Calzada, con la réplica de la Virgen a la izquierda. / MARIO CANTELI

En ese sentido, los presentes remarcaron que esta edición de los festejos es especial por el fallecimiento en enero de Carmina Rodríguez, una vecina que vivía a escasos metros del templo y que se definía a sí misma como la "portera" del Santuario, un lugar que para ella era su "segunda casa". "La recordamos mucho. Su marcha supuso un pesar para todos y es bonito dedicarle estos instantes", afirmó Ana María Rodríguez.

Con la esperanza de que la lluvia no les impida procesionar con la réplica de la Virgen por segundo año consecutivo, en Contrueces vivirán este mediodía unos momentos que conllevan mucho trabajo "en la sombra". "Es un santuario precioso y hemos conseguido que luzca genial. Esperamos que vengan muchas familias", zanjaron Juani García y María Rosa Ramos.