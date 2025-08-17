El santuario de Contrueces vive por todo lo alto su día grande: "Ha sido un éxito"

El santuario de Nuestra Señora de Contrueces vivió este mediodía varias horas repletas de tradición. Tras una última edición en la que la lluvia hizo imposible realizar la tradicional procesión con la que los vecinos suelen celebrar su día grande, los asistentes pudieron sacar a la réplica de la Virgen al exterior del templo, que lució abarrotado. Entre los presentes estuvo la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, además del presidente del PP en la ciudad, Andrés Ruiz; el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera; y la también popular Cristina Villanueva. "Ha sido todo un éxito", celebraba al término de la procesión Celia Fernández, una de las vecinas del barrio que en las últimas semanas trabajaron para engalanar el santuario.

Al templo no le faltaba detalle. Junto a la entrada estaban el ramo y las cestas que más tarde se rifaron, y en el altar llamaban la atención las flores blancas que se habían colocado con mimo para esta fecha tan señalada. "Que venga la gente y vea esto es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Hay mucha gente de Gijón que desconoce que tenemos este templo de tanta relevancia histórica y arquitectónica", aseveró Fernández.

El encargado de oficiar la misa fue el claretiano Juan Carlos Rodríguez, a quien le acompañaron el rector del santuario, Arturo Muiño, además de José María Valdivielso, Luis Manuel Suárez y el párroco Vicente Álvarez. Durante la eucaristía, Juan Carlos Rodríguez aprovechó para lanzar mensajes de ánimo a quienes están sufriendo las consecuencias de los incendios que se suceden en el territorio nacional. "Ojalá hubiéramos hecho más caso al Papa Francisco y hubiéramos sido más activos en la protección de nuestro planeta. Deseamos que nuestros gobernantes, por encima de las ideologías, sean capaces de hacer aquello para lo que están legitimados, que es para luchar conjuntamente", reivindicó el religioso.

Por su parte, Muiño se dirigió al cronista oficial de la villa y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Luis Miguel Piñera, para aplaudir "el respeto y el cariño con el que siempre ha escrito y ha tratado a este santuario y, de manera muy especial, a la Virgen". "Pedimos que ella lo siga bendiciendo porque todos hemos aprendido de él. Hay que tener en cuenta que la imagen que tenemos aquí de la Virgen es una maravilla, una verdadera preciosidad", subrayó Muiño.

Una procesión con representación institucional

Precisamente, debido a la antigüedad de esa imagen, desde hace unos años los vecinos de Contrueces optan por procesionar con una réplica. Dos vecinos y otros dos componentes del grupo folclórico "El Xolgoriu" se echaron a sus brazos a la Virgen y encabezaron una procesión que completó su recorrido rodeando el templo.

Ana María Rodríguez, otra de las vecinas que cada verano pone de su parte para preparar el santuario, quiso agradecer la presencial de la Regidora y del resto de las autoridades. "Es un honor teneros aquí en un fin de semana complicado por todos los actos que tenéis. Os lo agradecemos mucho porque esto lo que hace es poner en valor el trabajo que hacemos y recordar que, el domingo siguiente a Begoña, siempre tendremos una cita en Contrueces con la patrona histórica de la ciudad", culminó Rodríguez.

Con un baile regional frente a la réplica de la imagen de la Virgen se puso el broche de oro a diez días en los que Contrueces ha vuelto a rendirse a su Virgen, la primera patrona de Gijón.