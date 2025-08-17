Somoza: Jovellanos antes que toros

En el año 1886 el jovellanista Julio Somoza publicó (tenía 37 años) con el seudónimo de "Un taurófilo gijonés" un artículo en el "Boletín del Centro de Asturianos". El Centro de Asturianos en Madrid estaba presidido entonces por Ramón de Campoamor y editaba ese Boletín con carácter mensual. "Desde Gijón" es el título del artículo de Julio Somoza.

Atentos a la fecha, 1 de septiembre de 1886. En el año 1886 no había plaza de toros en Gijón, pero se hablaba de construirla. El Bibio no se inauguró hasta agosto de 1888. Se quejaba Somoza de que la estatua a Jovellanos todavía no fuese realidad –se inauguró tres años más tarde que la Plaza, el 6 de agosto de 1891– y, sin embargo, escribía con sorna "todo Gijón se ocupa y se preocupa hoy de otro proyecto cien veces más interesante para la villa". Mucho humor playu (Somoza nació en Cimavilla como Jovellanos) en lo escrito por Somoza. Para empezar, para terminar mejor, el pseudónimo con que firma: "Un taurófilo gijonés".

Los "Estatutos y Reglamentos del Centro de Asturianos en Madrid" (1881) se pueden consultar en la "Biblioteca Virtual del Principado de Asturias". El primer presidente fue José Posada Herrera, y en el año 1890 –cuatro años más tarde del artículo de Somoza– el presidente fue Acisclo Fernández Vallín. Es el origen del Centro Asturiano de Madrid.

Julio Somoza y García-Sala fue Cronista Oficial de Gijón entre 1908 y su muerte en 1940. En el Registro de Nacimientos conservado en el Archivo Municipal de Gijón figura que su nombre completo era el de Julio Raimundo Víctor, y que nació a las siete de la mañana del 23 de diciembre del año 1848 en el domicilio familiar en la Plaza Mayor, esquina con la calle Trinidad.

El 25 de octubre de 1940 don Julio Somoza moría ya nonagenario tras una larga carrera de gijonismo y jovellanismo. Primer Cronista Oficial de la Villa de Gijón, lo fue durante treinta y dos años, y Cronista Oficial de Asturias desde 1924. Se dedicó Somoza al estudio de la arqueología, por ejemplo, contribuyendo al descubrimiento de las termas romanas del Campo Valdés, fue experto en numismática, en la llingua asturiana… De conocimientos amplísimos en muchas cosas.

Esto escribió Somoza en el "Boletín del Centro de Asturianos de Madrid", en el año 1886.

"DESDE GIJÓN

Señor director del Boletín del Centro de Asturianos.

Mi muy querido amigo: Hace poco tiempo que afirmaba, con profunda convicción, que esta hermosa villa del Cantábrico podía señalarse como un perfecto modelo de cultura entre muchas de la provincia, y fuera de ella, y sostenía que sus habitantes sin distinción de clases eran fieles guardadores de todas aquellas costumbres que revelan el adelanto de los pueblos y sacerdotes de todas las virtudes que los engrandecen.

Y eran pruebas de estas mis afirmaciones el abrazo de paz que se habían dado capuletos y montescos, antes divididos por la cuestión del puerto; la hermosa fiesta dada en los Campos Elíseos a beneficio y gloria de las letras asturianas, y el nuevo acuerdo sobre el viejo asunto de la estatua de Jove-Llanos. Pero, ¿acuerdo he dicho?

Siendo este asunto de verdadera honra para Gijón, tan debido a la memoria del inmortal hijo de esta villa, como a los que con gusto hemos contribuido a la realización del pensamiento no podía dejar de nombrarse una Comisión para que… llevara a la tumba del olvido el proyecto de la estatua de Jove-Llanos. Y no necesita esa Comisión esforzarse mucho para conseguir que no se vuelva a hablar del monumento porque todo Gijón se ocupa hoy de otro proyecto cien veces más interesante para la villa.

No se trata del aseo de las calles, de mejoras que el ornato y la decencia reclaman; no se trata del adelanto en las obras del puerto, ni el mejoramiento de los servicios del Instituto, no se trata de fundar escuelas ni asilos para ancianos enfermos, ni tampoco de aliviar al contribuyente en el pago de las cargas concejiles. Lo que preocupa a Gijón y le desvela, es el proyecto de ¡una plaza de toros!

Comprenderá Vd., Sr. director, que el interés de las mejoras locales, el de la enseñanza y aún aquello que, como antes he dicho, es deuda de honra, han de quedar pospuestos al principal y capitalísimo interés de tener una plaza de toros que Gijón reclama con mucha necesidad.

Y ya verá usted como escribimos en grandes caracteres el nombre de Frascuelo y buscamos tipos microscópicos para el de Jove-Llanos, y cómo, en un porvenir no lejano, se convierte en chiquero el Instituto. Después de todo, no podemos quejarnos; pagamos una miserable estatua y nos dan una plaza de toros: ¡Gaudete cive! Iterum dico: ¡Gaudete! [¡Alégrate ciudadano! Digo de nuevo: ¡Alégrate!].

De Vd., con el mayor afecto, S. S. [Seguro Servidor] y amigo Q.B.S.M. [Que Besa Su Mano].

Un taurófilo gijonés".

Somoza: Jovellanos antes que toros / CONSTANTINO SUÁREZ (MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES)

La Nueva Luz, a los toros para recaudar fondos

"La Nueva Luz" era una asociación gijonesa a favor de los ciegos, para ayudarlos en todos los sentidos. Para obtener fondos organizó una novillada en la plaza de toros de El Bibio, el domingo 12 de julio de 1936. A los seis días de la novillada empezó la guerra civil. Intervinieron en aquel festejo taurino (el último hasta la reinauguración de El Bibio el 15 de agosto de 1941) Avelino Fernández "Morenito de Gijón", Paco Valdés, de Oviedo; Marcelino Álvarez "El Gijonés", y Antonio "Oliverito de Málaga". La fotografía de la derecha es de Constantino Suárez y está conservada en el Muséu del Pueblu d’Asturies.