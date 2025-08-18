Abre el segundo plazo de solicitud de subvenciones de pryectos de emprendimiento e innovación

Gijón Impulsa pone en marcha a lo largo del año diversas actividades entre las que se incluyen presentaciones, jornadas de puertas abiertas, talleres para la ciudadanía, jornadas técnicas o sesiones online con las que pretenden acercar a los ciudadanos las últimas novedades en diversos ámbitos. En esta agenda quincenal publicaremos los diferentes actos que organizan para así facilitar la asistencia de los interesados.

Durante tres días, el Recinto Ferial Luis Adaro acoge la CometCon, el evento juvenil de cultura y ocio alternativo más grande de Asturias y uno de los principales referentes en el norte de España. En él, se dan cita la ciencia ficción, cómic, literatura, el cosplay, cine, y baile entre otras más cosas. Allí, Gijón Impulsa tendrá su propio lugar con talleres STEAM.

El urbanismo sostenible y la sostenibilidad y la economía circular es el hilo conductor de los desayunos tecnológicos IUTA 2025, que el 12 de septiembre contarán con Alfonso G. Lozano, que hablará de la patología de la estructuras de madera afectadas por termitas subterráneas, y Laura Calzada Infante, profesora del departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Oviedo, que hablará de aprovechamiento en la cadena de suministro alimentario para ingesta animal en Asturias.

La iniciativa invita a participar mediante la generación de imágenes, ilustraciones o composiciones visuales, con el uso de herramientas de inteligencia artificial. El objetivo del certamen es despertar la creatividad en torno al futuro del Parque, premiando la imaginación y la capacidad de inspirar visiones de futuro vinculadas al desarrollo tecnológico, urbano y científico de nuestro Parque.

Este programa, pensado para start-ups con impacto en eficiencia energética y sostenibilidad urbana, presenta la posibilidad de efectuar pruebas en el entrono real o simulado dentro del ecosistema de ciudad inteligente de Gijón, la interacción con posibles inversores y empresas ptencialmente receptoras de los servicios o proyectos ofrecidos, así como mentores de primer nivel e información práctica.

Si eres emprendedor o tienes algún proyecto en mente y no sabes cómo llevarlo a cabo, en el Centro Maker encontrarás asesoramiento personalizado para fabricar tus ideas. Mañana, de 12.00h a 14.00h podrás conocer el espacio con previa inscripción.

Gijón Impulsa busca promover a realización de proyectos de emprendimiento e innovación que ayuden a consolidar el ecosistema empresarial local, con el objetivo de dinamizar el avance de la sociedad gijonesa. El segundo plazo abre del 1 al 20 de septiembre y podrás conocer más información a través del correo electrónico empresas@gijon.es.