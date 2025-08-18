Ambiente y agradecimientos en el último día del Paseo Gastro: "Esta nueva ubicación es más espaciosa y agradable"

El Paseo Gastro de Gijón cerró ayer las puertas de su segunda edición. Durante 12 días, el Paseo de Begoña y Claudio Alvargonzález –la nueva ubicación para este año– se convirtieron en un escaparate de sabores, aromas y propuestas culinarias que reflejaron tanto la tradición como la innovación de los diferentes restaurantes de la ciudad. Un evento que ha servido como oportunidad para acercar al centro locales de zonas más alejadas, así como para "dar a conocer" a algunos de ellos.

Jesús García y Lucía Rivas, de La Taberna Asturiana. / Juan Plaza

"Es la primera vez que vivimos esta experiencia y nos ha gustado mucho. Ha sido muy padre", contó Carla García, del restaurante mexicano Tacojón, que se encuentra a unos metros de la localización de su caseta en el Paseo Begoña. De entre la oferta de platos, la cochinita, las alitas de pollo y los nachos fueron "todo un éxito". A pesar de algunos "detalles de organización", están muy agradecidos con la experiencia. "Llevamos dos meses en el negocio y el Paseo nos ha dado la oportunidad de que nos conozcan", expresó Carla García. Lo que más le gustó fue el trato directo con la gente. "Nos ha visitado mucha gente, que ha podido probar lo mexicano y darse cuenta de que están hechos con amor y de una manera muy rica y creativa", concluyó Carla García, mientras se acercaba a atender a uno de sus clientes. Una muestra de que la comida mexicana "nunca defrauda".

Por la izquierda, Paulo Vargas, César Vargas Paulo César Vargas, Carla García y José David Álvarez, de Tacojón. / JUAN PLAZA

Unos metros más adelante, y con un tranquilo ambiente, se encontraba la caseta del restaurante La Taberna Asturiana, que participó también en la edición pasada. Un local tradicional de comida asturiana, con quesos, carnes, tapas, postres caseros. "Eventos como estos nos ayudan a darnos a conocer", aseguró Jesús García, que se encontraba en la barra de la caseta junto con su compañera Lucía Rivero. Los platos más solicitados fueron "la hamburguesa asturiana y las croquetas", coincidieron ambos. Sin embargo, para Jesús García, hubo mayor afluencia de gente el verano pasado. "Creo que fue porque era la novedad. Además, el Paseo Gastro coincide con muchos más eventos veraniegos que atraen a muchísima gente", contó Jesús García. "La Noche de los Fuegos sí que hubo mucha gente, pero, en general, menos que el año pasado", añadió Lucía Rivero. Ambos coincidieron, además, en que hubo muchos turistas tanto de otras zonas de España, como de fuera del territorio nacional.

Por la izquierda, Alberto Campo, Sergio Huerta, Mónica Álvarez, Elisa Hórizon, Lucía Cueto, Cayetana Díaz y Daniel Muley en Claudio Alvargonzález. / JUAN PLAZA

Sin embargo, durante el día de ayer, muchos fueron los gijoneses que aprovecharon el último día para acercarse al Paseo. Algunos apurando al máximo. "Hoy es el último día del Paseo, pero es nuestro primero", contó, entre risas, David Toral, vecino de la ciudad, que se encontraba con su grupo de amigos tomando el vermut en una de las mesas del Paseo de Begoña. "Pensamos quedarnos a comer también", añadió. Para este grupo, el Paseo es una oportunidad de probar comida diferente y de "disfrutar del ambiente". "Solemos venir a todo lo que se hace en el Paseo de Begoña", concluyó Toral, mientras brindaba con sus amigos entre cañas, tintos de verano y patatas bravas.

Claudio Alvargonzález fue la novedad de esta segunda edición. "Me gusta más esta localización que la de Begoña. Es más abierto, con vistas más agradables, más espacioso", expresó la gijonesa Susana Menéndez, que se encontraba tomando algo antes de comer en una de las casetas junto con Hugo Escudero, Horacio Villelas y Mari Paz Alonso. También habían disfrutado del Paseo otros días. "Ha habido mucho ambiente y, también, mucho turista", añadió Hugo Escudero. Otra de las novedades de esta segunda edición fue el incremento del número de baños públicos, muy valorado por los asistentes. "Están muy limpios y eso se agradece. Todo muy bien", expresó Mónica Álvarez.