El artista gijonés que sorprendió con un toro en el Elogio del Horizonte

La Feria de Begoña 2025 concluyó ayer en Gijón, dejando momentos memorables y a la afición con ganas de más estoques y verónicas. Eso sí, tuvo un protagonista que no pisó la arena del coso de la carretera de Villaviciosa, pero su arte sí que quedó en la retina de todos: Noel Herrero, autor del cartel promocional de este año. El artista gijonés, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y director de una academia de artes visuales en Madrid, firmó una obra que convirtió en imagen taurina el Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y que se levanta en el Cerro de Santa Catalina.

“Siempre me ha evocado la imponente figura de un toro”, explica Herrero sobre la estatua, como justificación para una pieza que se presentó hace dos meses; concretamente, en la propia plaza de El Bibio, mismo momento en el que el empresario, Carlos Zúñiga, -con el maestro Padilla como padrino y en compañía de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón- desveló los nombres de las figuras que han deleitado a los tendidos gijoneses durante este mes de agosto.

Detalle de la obra de Herrero. / Lne

El artista, relata, recurrió al collage como técnica principal para su obra, en un proceso en el que el papel sustituye al pincel para aportar una textura única y una fuerza estética singular. "La obra se compone de pigmentos, papel y látex sobre tabla, dentro de un estilo contemporáneo", precisa el creador.

Larga vinculación a la feria taurina

Herrero no es un recién llegado: lleva más de una década vinculado a la Feria de Begoña a través de sus carteles, que año tras año han acompañado a la cita taurina más importante del verano en Asturias. Su lenguaje, reconocible y personal, conecta con un público amplio y consolida un sello artístico propio que mezcla modernidad con raíces.

En esta edición, el homenaje a Chillida elevó aún más su propuesta y conjugó al Elogio con un toro, abriendo un puente entre el arte contemporáneo y la tauromaquia; entre el paisaje urbano de Gijón y la emoción de El Bibio.

Por arriba iba el collage de Herrero, por debajo un programa de máximas figuras: Roca Rey, Manzanares, Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Tomás Rufo o Diego Ventura pisaron el albero gijonés. Sin embargo, hubo bajas notables: Morante de la Puebla, que se recuperaba de una grave cornada sufrida en Pontevedra, fue sustituido a última hora por Fortes; una baja, la del maestro cigarrero, que la afición lamentó ampliamente. Más en esta temporada, histórica para el sevillano, que tiene cautivado al panorama taurino con su gran hacer. También la novillera Olga Casado quedó fuera por lesión, dando paso a Aarón Palacio.

La Feria de Begoña 2025 se despidió dejando trofeos, sorpresas, mucha afición y un cartel más de Herrero, que ya forma parte de la memoria visual del verano gijonés.