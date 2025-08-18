El Ayuntamiento prioriza la accesibilidad en las obras de infraestructuras

El Ayuntamiento de Gijón está firmemente comprometido desde el inicio de su mandato con mejorar las infraestructuras de la ciudad con el objetivo de consolidar la accesibilidad en los espacios públicos. Es por eso que desde la Concejalía de Infraestructuras se está trabajando de forma constante desde dos frentes en materia de accesibilidad.

Una son las obras de inversión, tanto en las vías públicas como en edificación. Todas ellas siempre se llevan a cabo siguiendo las leyes y normas obligatorias sobre accesibilidad y, además, intentan ir más allá de lo que marca la ley siempre que se puede añadiendo mejoras extra para que las personas con discapacidad o movilidad reducida tengan más facilidad para usar los espacios. Por otra parte están las obras de conservación, donde se programan de forma continua actuaciones en pro de la accesibilidad. Y es que en lo que llevan de mandato, el Ayuntamiento de Gijón ha realizado 67 actuaciones de accesibilidad, 97 rebajes en vados peatonales (entre los que destacan los realizados en la calle Ezcurdia, Avenida de Roces y la calle Río Sella) y se han ensanchado aceras en una superficie de 970 metros cuadrados. Todas estas actuaciones en su conjunto han supuesto un gasto de 363.000 euros.

Obras de accesibilidad en marcha en el entorno del reloj de sol / Ángel González

Actuaciones para eliminar barreras

De la misma forma, se han eliminado barreras en entornos como el centro de salud de Zarracina, la estatua de la Madre del Emigrante, el rejoj de Sol del Rinconín o la carretera del Obispo frente a la entrada del C. P. Noega. También se han ejecutado obras para crear itinerarios accesibles y cuatro plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y para dotar de accesibilidad la parada de autobús en la Camocha vinculadas a las viviendas adaptadas que se encuentran en ejecución.

También se han construido nuevos pasos de peatones en la avenida de Portugal, a la altura del número 27, y en la avenida del Mar Cantábrico, sobre el número 2. Asimismo, se han realizado rebajes que permiten el acceso a las plazas para personas con movilidad reducida (PMR)_dispuestas en la calle Alicia Concepción Álvarez o en la calle Dionisio de la Huerta, entre otras.

Desde el Ayuntamiento de Gijón no se han olvidado de la zona rural, pues recientemente se han ejecutado obras para adaptar a la norma y eliminar barreras en la parada de autobús de Leorio y se ha ejecutado un aparcamiento accesible dotado de plaza PMR en el camín de Granda a Cabueñes vinculado a la senda Fluvial.

Cabe destacar que se han ejecutado obras de mejora recientemente en el edificio accesible de la playa de Poniente y, en colaboración con COCEMFE, se está estudiando la posibilidad de crear puntos accesibles en las playas de San Lorenzo y del Arbeyal.

El Ayuntamiento de Gijón está trabajando también para encontrar soluciones para que las ocupaciones de vía pública, como son las terrazas o las obras, no restrinjan las condiciones de accesibilidad. El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, establece que « la accesibilidad es una prioridad para este equipo de gobierno y trabajamos de manera constante para avanzar hacia una ciudad sin barreras, garantizando un acceso igualitario a todos los espacios».