El Bibio cierra sus puertas con éxito de participación y gran relevo generacional: "Es un arte que se hereda"

La Feria de Begoña cerró ayer las puertas de El Bibio hasta la próxima temporada, donde durante cinco días, los gijoneses y visitantes han podido deleitar un arte que, según muchos aficionados, "es cada vez más común en la ciudad". José María Manzanares, Alejandro Talavante y Pablo Aguado fueron los protagonistas de la última faena que acogerá esta plaza hasta el próximo año, que si continúa como éste, volverá a llenar cada asiento y rescatará esta pasión sin límites. "El mundo taurino cada vez va a mejor. El sábado la plaza estaba llena, como hacía mucho que no lo hacía. Cada vez hay más jóvenes y se agradece muchísimo", expresó Claudia Aguado, aficionada.

Como cada tarde desde el pasado miércoles –se dio el pistoletazo de salida de la feria con la novillada–, El Bibio y sus alrededores se convirtieron en el punto de encuentro para los miles de amantes que defienden y gozan de esta tradición . La mayoría, como es costumbre, citaron a sus grupos de amigos, afuera de la plaza, para disfrutar de un buen rato en familia. "Desde niño me han gustado los toros. Es un arte que se hereda", relató Eduardo Arias, apasionado. Este seguidor estrenó sus entradas de temporada con la gran corrida del pasado sábado y ayer las culminó por todo lo alto. "Son los tres muy buenos maestros, pero tengo especial ilusión por ver a Pablo Aguado", confesó Arias. En cambio, Claudia Aguado, amiga suya, tiene otro favorito. "He traído claveles para lanzar a Manzanares. Me encanta", atestiguó la joven. Para ambos aficionados esta tradición "es cultura de España que se transmite de generación en generación". Además, como defendió Arias, "el balance de la afición taurina es muy positivo. Aquí estamos 9.000 personas y afuera manifestándose unas 800. Los cálculos hablan por sí solos".

Algunos, como Arias y Aguado, optaron esta temporada por las entradas sueltas. Otros, en cambio, no pudieron perderse un toro en el ruedo. Desde hace más de medio siglo, Marigen Suárez, Aquelino Torres, José Ramón Torres y Juan de Álvaro acuden a las ferias para disfrutar de este espectáculo. "Esta pasión mía empezó en la plaza de toros de Don Benito en Badajoz cuando era muy chico", subrayó José Ramón Torres, extremeño. Por su parte, Aquelino Torres, durante su juventud, no quiso ser solo un observador, sino que su adrenalina le llamó a saltar al ruedo. "Fui novillero en Santander y me lo pasé en grande", declaró el cántabro. Para este "grupín", El Bibio "tiene un ambiente buenísimo".