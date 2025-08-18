Colas para la última sesión del Circo del Sol en Marina Civil
El Circo del Sol abandona la ciudad tras un mes de funciones ininterrumpidas en la explanada de Marina Civil. "Kurios" marcó en Gijón su debut en España, ofreciendo una experiencia única que fusiona lo onírico con lo científico en un universo inspirado en la Revolución Industrial. Durante su estancia en Gijón, más de 50 artistas de 21 nacionalidades participaron en un montaje que incluyó más de 8.000 piezas de vestuario y 464 elementos de atrezzo, cautivando a miles de espectadores. La última función de ayer se saldó con una buena asistencia de público, como se muestra en las colas que salen en la fotografía.
