Concierto de música clásica y ópera para clausurar la Feria

El Palacio de Congresos del recinto ferial acogió ayer dos conciertos en colaboración con la Filarmónica de Gijón y la Ópera de Oviedo con motivo del Día de la Música de la Feria de Muestras de Asturias (FIDMA). El recital de música de cámara lo realizaron Juan Cossío, en la flauta travesera, y Marcos Suárez al piano. A ello le siguió un recital lírico, con Vilma Ramírez, soprano; Juan Noval-Moro, tenor; y Marcos Suárez al piano. El vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, fue en el encargado de inaugurar el acto institucional que precedió a los recitales. En su intervención recordó la "acertada" decisión tomada por Sabadell Herrero en 2023 de dedicar la exposición de su pabellón a la celebración del 75.º aniversario de la Ópera de Oviedo. "Esa presencia generó una maravillosa pauta: el concierto de música que sirve para celebrar la clausura de la Feria", expresó López Ferrer. Por su parte, el director general de la Ópera de Oviedo, Celestino Varela, expresó que la Fundación comienza su 78.ª temporada tratando de "aportar algo más a la cultura asturiana". Asimismo, adelantó los nombres de los cinco títulos que serán representados durante dicha temporada: "Hansel und Gretel", "Roméo et Juliette", "Orlando Furioso", "Rigoletto" y "Carmen". Destacó, también, el compromiso de la Ópera con hacer este género "accesible y popular" entre los niños, así como entre los mayores, con talleres líricos en residencias. "La música también es algo que necesita el ser humano, que cura, que acompaña", manifestó Varela. El presidente de la Filarmónica de Gijón, Antonio Hedrera, cerró el acto institucional recordando los 118 años de "existencia ininterrumpida". Además, también adelantó la programación prevista para la temporada 2025-2026 de la Filarmónica, centrada, sobre todo, en música de cámara.