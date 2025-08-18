La Feria de Muestras logra un nuevo récord con 748.884 visitantes y gran satisfacción con las ventas

La 68.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) cerró ayer sus puertas en Gijón convertida en un éxito por todas las partes implicadas: organizadores, instituciones y expositores. Con 748.884 visitantes y cerca de 190 actos institucionales, la cita alcanzó su mayor afluencia de público en la historia y consolidó, aún más si cabe, su papel como escaparate económico, empresarial, político y social de la región. "La valoración es muy positiva", afirmó Álvaro Alonso Ordás, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, organizadora del evento comercial, quien destacó el "salto cualitativo" que ha dado la Feria al convertirse, también, en un "centro de negocios" donde se "fraguan proyectos de futuro". Los expositores coincidieron en el balance, con un sentir general de saldo positivo por la "buena acogida" de los visitantes, y se declaran "muy satisfechos" en ventas.

La Cámara de Comercio consideró que los datos de asistencia y de participación refuerzan la posición de la Fidma como feria más visitada de España. El certamen abrió el pasado 1 de agosto con un acto inaugural que congregó a más de 700 personas y contó con la presencia de las principales instituciones del Principado, del Gobierno central y del Ayuntamiento de Gijón. Desde entonces, el recinto ferial acogió dos semanas intensas en las que la sidra se erigió en protagonista indiscutible, con pabellones monográficos, presentaciones y degustaciones, y la celebración del Día de la Cultura Sidrera como colofón.

"Gran espacio de debate"

Alonso Ordás subrayó que la cita se ha convertido en un "gran espacio de debate, propuestas y reflexiones" para la sociedad asturiana en las distintas vertientes socioeconómicas ya citadas. Además, halagó a los expositores –los "verdaderos protagonistas", dijo– por su buen hacer y su traslado al órgano cameral de que sus expectativas se han "visto cumplidas".Ante unas buenas noticias que se han plasmado tanto en cifras como en sensaciones, viene la gran pregunta: ¿Queda margen de mejora? El secretario de la Cámara reconoce que sí, "siempre queda", en un afán de convertir a la Feria en una cita de todavía mayor calidad.

La organización comenzará a partir de esta semana, según comenta Alonso Ordás, un análisis de los comentarios, sugerencias y críticas remitidos tanto por expositores como por visitantes y por los órganos de gobierno de la institución a la que pertenece. El objetivo, insistió, es analizar "tanto aciertos como errores" para seguir elevando el nivel de una cita que, a su juicio, ya está plenamente consolidada como referente en el Principado.

Entre los expositores, la muestra comercial que Gijón acogió entre el 2 y el 17 de agosto dejó buen sabor de boca. El mismo que de la clientela de los puestos de restauración y productos alimentarios; estos últimos coincidieron en que el balance es a todas luces exitoso, con "muchas ventas" y enorme afluencia.

Mari Luz Suárez, gerente de Productos Cárnicos "El Cuco", reconoció ayer a pie de campo que su establecimiento instalado en el recinto ferial Luis Adaro tuvo "multitud de clientela" durante todos los días. Incide únicamente en una excepción: las jornadas de calor extremo, que, en su opinión, vaciaron el recinto en cierta medida a favor de las playas, que era "donde es natural que la gente estuviese". "El día de Begoña nunca hizo tanto calor en la Feria en los más de treinta años que llevo", recordó Suárez, aunque subrayó que el domingo, último día, con temperatura más suave, volvió el "tirón". La veterana empresaria, conforme con el saldo ferial, reitera la conveniencia en no dormirse en los laureles para que así continúe siendo. "Hay que seguir haciéndolo bien, por los clientes", agregó, "para que coman bien y se sientan igualmente atendidos".

En la línea, Paloma de Blas, gerente de la confitería Camilo de Blas, entregó similar valoración. Eso sí, la ovetense fue más allá e indicó que su estand se quedó sin existencias jornada tras jornada: "No llegábamos a cierre con mercancía". No obstante, la último eslabón de la saga de reposteros recordó que el éxito de su firma a la Feria en 2024 fue "excepcional" a raíz de la celebración de centenario de su pastel más icónico, el carbayón, que, precisamente, se diseñó ex profeso para concurrir a la cita en 1924 y representar a la capital de Asturias. No obstante, la gerente aseguró que esta edición rayó "casi al mismo nivel" pese a lo difícil de igual el hito, lo que refuerza la idea del interés que despiertan los productos De Blas entre locales y foráneos.

El sector de la automoción, uno de los más icónicos de la Feria, despertó igual o más interés. José Luis Badiola, de Adarsa Mercedes-Benz, destacó que su asistencia al evento comercial fue "mucho mejor que el año pasado", y con un volumen de ventas "bastante más alto". Atribuyó el éxito a la combinación de precios "competitivos" exclusivos para la Feria y a la amplia gama de vehículos que permitieron atraer a un público variado. "Es una marca que cuesta vender en una feria, pero hemos demostrado que aquí se puede vender como un coche generalista", explicó.

Por su parte, Carlos Carragal, jefe de ventas de BYD Resnova Motor, destacó la entrada favorable entrada de la firma de vehículos chinos en su primer año en la Fidma. El comercial constató, además, un cambio en la percepción del público sobre la ingeniería del país asiático. "Ese miedo que había antes a la fiabilidad o a que no llegaban las piezas se ha perdido", aseguró. Carragal destacó que, pese a que BYD desembarcó hace solo año y medio en España, muchos visitantes ya conocían la marca y se sorprendieron con sus precios y prestaciones. "Cerramos muchas ventas con personas que no se planteaban un coche eléctrico de nuestra casa, pero al ver el producto, características y facilidades se animaron", apuntó.