El "gran homenaje" a la sidra culmina con una nueva app para el móvil

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) cerró ayer sus puertas con un marcado acento sidrero. Se trató de una jornada que contó con la visita de la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, que recorrió los pabellones vinculados a la cultura de la sidra para clausurar oficialmente el certamen. Durante su intervención, agradeció la implicación de instituciones, empresas y ciudadanía en un año que, dijo, "ha batido récords" de público, con más de 100.000 asistentes al pabellón del Principado, dedicado a la sidra. "La cultura de la sidra nos pertenece a todos los asturianos, y esta edición de la Feria lo ha demostrado", afirmó la consejera. En este stand del Principado, de hecho, se presentó también ayer la aplicación de móvil "Sidrera", que busca crear una nueva comunidad digital.

El vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, coincidió con la consejera al señalar que "la Feria de este año será recordada por el gran homenaje a la sidra y su cultura", además de destacar el hecho de que esta bebida "aúna buena parte de lo que somos y ayuda a comprender nuestras transformaciones sociales, económicas y culturales".

Tras recorrer varios de los stands que homenajearon con su temática a la cultura de la sidra —entre ellos los de Sabadell Herrero, Unicaja, el Ayuntamiento de Gijón y el propio Principado—, la consejera tomó la palabra para clausurar el Pabellón de Asturias, describiéndolo como "el alma de nuestra región". Agradeció además el trabajo de los organizadores "por el apoyo durante todo el año, tanto en la preparación del stand como en su consideración al dedicarlo a la sidra", al tratarse del primer año en el que la Feria se celebra tras el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. "Es un lugar idóneo para compartir con los asturianos y con quienes nos visitan el patrimonio tan rico que tenemos y disfrutamos en comunidad", concluyó Gutiérrez.

Por otro lado, uno de los momentos más destacados de este último día de Feria fue la presentación de la aplicación móvil "Sidrera", un proyecto impulsado por el Museo de la Sidra de Asturias y desarrollado junto a diversas entidades tecnológicas. Fue presentada por Borja Gutiérrez –ingeniero de telecomunicaciones–, por Juan Stové , director del museo, y por Rafael Fernández, CEO de Camino Aplicación. La app, dijeron, nace con la vocación de extender la experiencia sidrera y crear "una comunidad digital en torno a la cultura sidrera asturiana". "Se trata de una aplicación que refuerza el mensaje de una sociedad orgullosa de una seña de identidad de la región", afirmó Stové.

Disponible gratuitamente en Android e iOS, "Sidrera" ofrece contenidos organizados por concejos y ciudades y la geolocalización de llagares y sidrerías, sí como información sobre museos y centros asturianos en el mundo. También una doble agenda de actividades: la del museo y la del sector en general. Incorpora una tienda online y busca que las instituciones, empresas y asociaciones sidreras "muestren su capacidad de proyección, poniendo su catálogo al alcance de los usuarios", explicó Gutiérrez.

La aplicación integra a colaboradores como el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, Otea y la Federación Asturiana de Sidra Casera, y también las marcas "Alimentos del Paraíso" y "Sidrerías de Asturias", además de entidades turísticas y gastronómicas. En palabras de sus impulsores, se trata de una primera versión que seguirá evolucionando pero que tiene "enorme potencial". Se trata de un producto con el objetivo de "proyectar la sidra en el ámbito internacional" y reforzar su arraigo en la región y fomentar un "discurso de orgullo" respecto a ella.