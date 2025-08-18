Los hoteles de Gijón saldan las fiestas rozando el lleno y prevén un agosto "animado"

El adiós a la Semana Grande, superado el fin de semana, deja un balance que apunta a que la ciudad tiene aún bastante temporada alta por delante. Los hoteles, que vienen de unas fiestas de lleno técnico, con más del 90 por ciento de sus camas ocupadas, han cerrado ya buena parte de las reservas para esta semana que empieza y sospechan que habrá escapadas de última hora que les dejen cerrar un agosto aún "animado" en su segunda quincena. Con la sensación de que el perfil del turista se está diversificando, ahora con más acentos extranjeros, el verano gijonés está dejando también buenas sensaciones en la hostelería, que en general sigue llenando sus mesas, aunque aprecia que el visitante tiene este verano un presupuesto más "ajustado".

Afluencia en las terrazas entre Begoña y Los Campinos.

Los datos provisionales que manejaban los hoteles a fecha de ayer arrojan un balance más que positivo. De media, durante toda esta última semana, el precio de alojamiento por noche fue de 164 euros –una cifra que, no obstante, se disparó para reservas de última hora en la Noche de los Fuegos– y dejó una ocupación media del 94 por ciento. Para el caso de los hoteles de cuatro estrellas, el precio medio se quedó en 164 euros y la ocupación en el 94 por ciento. La sensación inicial es que, en cifras, esta Semana Grande ha podido ser ligeramente mejor que la del año pasado.

Alberto Lázaro, director general del Hotel Asturias, sospecha que la temporada alta en Gijón tiene aún recorrido. Su negocio "aguanta" con buenas cifras de ocupación al menos una semana más y a partir de hoy mismo, rondando el 75 por ciento de camas reservadas. Entiende que el resto de mes podrán surgir turistas que cierren su viaje a última hora. Señala también que en la Semanona, como ya es habitual, su hotel se abarrotó en el día del espectáculo pirotécnico y se rozó el lleno en el resto de jornadas.

Otro alojamiento céntrico, El Môderne, y según cuenta su responsable, Élida Suárez, vivió unas fiestas similares. "Se rozó el 97 por ciento de media (de ocupación) hasta el sábado", explica Suárez. Esta semana que empieza, añade, llega también "animada", con muchas reservas ya cerradas, y el "bajón" que podría llegar a partir del domingo, día 24, se espera resolver con reservas de última hora:. "La valoración es muy positiva tanto en julio como va de agosto".

Buenas previsiones hoteleras hasta septiembre

En Cimavilla, el Hotel Myro estuvo también a rebosar. "Hemos colgado el cartel de completo durante toda la semana, con una ocupación de el cien por ciento. Gijón sigue siendo un destino muy atractivo en estas fechas", se felicita Andrés Ramírez, que explica estar notando "un perfil de visitante cada vez más variado, con una presencia destacada de turismo nacional, pero también con un repunte interesante del internacional, algo que no se veía tan claramente en años anteriores". Respecto a lo que queda de mes, él vaticina que la temporada alta se mantendrá hasta al menos la segunda quincena de septiembre, sobre todo para estancias de fin de semana.

En cuanto a la hostelería local, no hay pegas a la afluencia de clientes, pero las carteras están más delgadas. "Ha sido una semana fantástica; hemos llenado prácticamente todos los días con clientes ya conocidos que vuelven año a año y mucha gente nueva", comenta Rocío Barrio, propietaria de la sidrería Casa Carmen. "Es verdad que gente hay bastante", coincide Maite Corral, de El Saúco, que llenó todas las mesas en estas fiestas para la hora de comer. Ahora bien, ella es de quienes aprecian ese presupuesto a la baja. "Hay mucho turismo, pero quizás con menos dinero", opina. En sus comandas de estos días apuntó "muchos cachopos y muchas patatas" y otros platos poco costosos como calamares y pollo al ajillo. Ella, además, también cree que en este verano, respecto a otros anteriores, "las noches están siendo más tranquilas". En su local esperan que esta semana que echa ahora andar se salde también con todas las mesas ocupadas.

Mucha sidra, mucha gente

Por su parte, Juan José Tomás, propietario de Sidra JR y responsable de Casa Ataúlfo, también se despide de siete días de "de mucho trabajo" con clientes habituales y caras nuevas. En el restaurante "fueron unas fiestas buenísimas", asegura. Sobre el llagar, "más de lo mismo". "Se está vendiendo bien la sidra y eso es un contador de gente: si un bar vende mucha sidra es porque tiene muchos clientes. Este verano se ve que está habiendo gente en todas partes", razona.

Ángel Lorenzo, presidente local de Otea, considera que "da gusto ver la ciudad estos días con tanta vida" y le pone buena nota a las Fiestas de Begoña, de la que también él destaca el aumento del turista extranjero. Ahora bien, se muestra de acuerdo con el resto de hosteleros: "El gasto que se está haciendo cada vez más contenido. Se nota que la economía familiar está sufriendo la subida del coste de la vida", considera el responsable, que entiende que muchos turistas han alquilado apartamentos vacacionales y han hecho la compra en el súper. Aplaude, también, que el Paseo Gastro haya a su juicio animado el tardeo, "porque Gijón históricamente tenía una programación más bien basada en conciertos nocturnos y quedaba coja en actividades diurnas".