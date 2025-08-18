La izquierda de Talavante triunfa en tarde toreo caro de Pablo Aguado para cerrar la feria taurina de Gijón

5ª y última de abono. Más de dos tercios de entrada en tarde agradable. Se han lidiado cuatro toros de La Ventana del Puerto y dos (2° y 4°) del Puerto de San Lorenzo. Desiguales de hechuras –más de cien kilos de diferencia– y comportamiento. Destacaron el extraordinario 5°, "Dengosillo", número 95, negro, 510 kilos, de abril de 2021, premiado con la vuelta al ruedo; y el extraordinario 4°, "Venturoso", número 53, negro borrador, 490 kilos, de marzo de 2021, que también la mereció. Colaborador el 1°, manso el 2°, incierto el 3° y desclasado el 6°. José María Manzanares (corinto y azabache): estocada atravesada (oreja); dos pinchazos -aviso- y estocada (ovación con saludos). Alejandro Talavante (sangre y oro): dos pinchazos, estocada atravesada y contraria y estocada (silencio). Estocada desprendida (dos orejas). Pablo Aguado (burdeos y oro): media estocada en buen sitio (oreja). Tres pinchazos - aviso- pinchazo y estocada (silencio).

Alejandro Talavante fue el más listo de la clase, o el más certero con los aceros, para poner el broche triunfal a la feria de Begoña cortando dos orejas al segundo de su lote en un festejo de toreo puro y caro de Pablo Aguado, con un trofeo, y dos toros extraordinarios de la familia Fraile, inexplicablemente sólo uno premiado con la vuelta al ruedo. Manzanares, que sorteó una de esas joyas del Puerto de San Lorenzo para soñar el toreo, marró la obra con la espada después de pasear una cariñosa oreja del abreplaza.

El toreo a la verónica volvió disfrutarse en los poblados tendidos de El Bibio gracias al concepto y las manos de Pablo Aguado. Fue en un quite esperanzador frente a un toro de La Ventana que hizo extraños en su embestida al pisar la arena. Con esa confianza, el sevillano lo brindó al público, y comenzó la obra con torería, despacito y sin brusquedades para ahormar la embestida del burel. Apuntaba a obra grande, pero se convirtió en faena de oficio. El toro cambió de pronto, recuperando los defectos de salida. Se le venía por dentro, acostándose por ambos pitones. Echó la pata palante Aguado, siempre bien colocado, valiente, robando naturales excelsos y ligando por el derecho al complicado oponente. Un esfuerzo sincero para llevar el arte a un toro nada agradecido y complejo. Una media estocada efectiva hizo asomar los pañuelos. Incluso, hubo tímida petición de la segunda, quizás por el agravio que suponía el mismo premio a Manzanares un rato antes.

Un toro a contra estilo para Aguado

Salió Aguado a rubricar su tarde en el sexto, colorado ojo de perdiz, largo, que hizo sonar mucho el estribo en varas y no ofreció ningún atisbo de esperanza ni de bravura en los primeros tercios. Demostró el sevillano aquello que decía Juncal, que las prisas son para los delincuentes y malos toreros. Tuvo paciencia El Bibio en las probaturas de Aguado, que acabó encontrando el sitio, los terrenos y la distancia exacta. Naturales de uno en uno, puros, largos y con belleza frente a un toro a contra estilo. Tuvo tiempo de mandar parar a la banda cuando se arrancó a tocar al final de obra. Ni falta que hacía. La música del toreo siempre brotó de las muñecas de los privilegiados, como la suya, para provocar los olés. Aguado puso la clase que siempre le faltó al toro. Se atascó en la suerte suprema y se esfumó la salida a hombros por la Puerta Principal.

Sí se fue en volandas Alejandro Talavante, que pechó en su primer turno con un animal redomadamente manso del Puerto que desesperó al propio diestro. En cuanto le apretó por abajo la primera tanda, el toro se sintió mordido y la lidia se convirtió en una yincana demasiado larga por el ruedo.

Dos toros extraordinarios para cerrar la feria

Historia distinta fue el quinto, con el hierro de La Ventana, que permitió emerger la prodigiosa mano izquierda de Talavante. Fue al natural cuando explotó una faena anárquica, dentro de su genialidad, que fue cambiando a diestra y siniestra la muleta. Enfrente tenía a un extraordinario "Dengosillo" que hacía el avión en su embestida. Siempre fue a más y no se cansó de embestir por ambos pitones. Iba largo, humillado y tenía la emoción de los toros bravos. Se fueron sucediendo las tandas, los cambios de mano por la espalda, la arrucina... Hubo naturales excelsos, de mucho empaque, entre algún que otro trapazo dentro de la anarquía. Las manoletinas de cierre epilogaron una faena coronada con un espadazo desprendido que dejó sin puntilla a "Dengostillo". Dos orejas y pañuelo azul.

El mismo premio mereció el cuarto, "Venturoso", del Puerto. Perfección de hechuras. Peleó en varas, y al salir del peto dio una vuelta de campana de tan humillado como embestía. Pero no mermó su extraordinaria condición. Supo Manzanares llegar a los tendidos por la vía de la ligazón en tandas de escaso ajuste y pierna retrasada. Falló a espadas y quizás, por eso se quedó sin vuelta al ruedo el toro a pesar de la petición del público. Que el torero triunfe o no, no puede ser el criterio para valorar al toro.

Una oreja había paseado el diestro alicantino en el primero de su lote, un toro castaño de La Ventana que blandeó en los primeros tercios y acabó sacando un buen fondo en la muleta. Y clase. El trasteo de Manzanares, a media altura, sin obligarle, gustó al público. Fue efectivo con la espada y asomaron los pañuelos que la víspera habían quedado escondidos para Fortes. Fue en ese primer toro cuando los olés empezaron a tapar los gritos de los manifestantes en la carretera de Villaviciosa, que este año volvieron a llegar en sus protestas hasta la puerta principal. No hay derecho que Delegación del Gobierno permita que ciudadanos que acuden a un espectáculo legal tengan que sufrir el acoso y los insultos de un grupo de personas que cabía en un tendido de El Bibio. Y sobraba sitio.