El Mercado Ecológico pone a la plaza Mayor a bailar a ritmo de "flashmob"

La Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico (MAE) de Gijón sorprendió ayer al mediodía a sus clientes y a los transeúntes de la plaza Mayor con una propuesta diferente y participativa que se plasmó a ritmo de música y baile. Lo hizo a través de un "flashmob", tal como se ve sobre estas líneas, que puso a bailar a decenas de personas a la sombra del consistorio. La celebración, que se filmó y se subirá a redes sociales en los próximos días, forma parte de las acciones promocionales de la candidatura del colectivo a Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.