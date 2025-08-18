Ochocientas personas urgen en Gijón la abolición de la tauromaquia: "No es cultura, es tortura"

Todavía restaban dos horas para que la última corrida de la Feria de Begoña diera comienzo en el coso de la carretera de Villaviciosa cuando centenares de personas iniciaron una manifestación antitaurina desde la plazuela de San Miguel. "Tauromaquia abolición", "No es cultura, es tortura" o "Asturias es antitaurina" fueron algunas de las proclamas que se sucedieron a lo largo de una protesta que finalizó frente a la plaza de toros sin altercados reseñables, más allá de algunos cruces de insultos y gestos obscenos entre los dos bandos.

En total, según la Policía Nacional, en la marcha participaron en torno a ochocientas personas. A su llegada a las inmediaciones del coso, los manifestantes fueron situados en la plaza Arquitecto Manuel del Busto, ubicada frente a la entrada principal de El Bibio. Un año más, hubo variados cruces de provocaciones entre ambos bandos. "Paletos", "Vergüenza" o "Esta plaza la vamos a cerrar", gritaban los asistentes a la protesta.

Previamente, la marcha comenzó en la plazuela de San Miguel. Al frente de la misma estaban numerosos representantes de "Asturies Antitaurina", la asociación que impulsó la manifestación con el apoyo de más de un centenar de colectivos. La portavoz de "Asturies Antitaurina", Fernanda Blanco, dejó claro que "quienes participamos en esta marcha entendemos que, en esta época que vivimos, este espectáculo de maltrato animal no tiene cabida". "No puede estar legitimado jamás, pero mucho menos por diversión", lamentó Blanco.

Tras agradecer la respuesta de quienes asistieron a la protesta, Blanco subrayó que "esto demuestra una vez más que la mayoría de la gente en Asturias no quiere estos espectáculos aquí". En ese sentido, puso el foco en que Asturias "fue una de las comunidades que más firmas recogió" para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados con el objetivo de retirar a la tauromaquia el reconocimiento de Bien Interés Cultural. "Aquí se consiguieron 30.000 firmas y en total hubo 700.000. Esperamos que a finales de año sepamos algo de la Iniciativa Legislativa Popular y que así podamos conseguir que el próximo año sea el último en el que haya toros en Gijón", aseveró.

Entre los asistentes a la protesta estuvieron, entre otros, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Javier Suárez Llana, y la portavoz de Podemos, Olaya Suárez. Ambos coincidieron a la hora de criticar que en Gijón se dio "un paso atrás" con la recuperación de la Feria de Begoña. "Era algo que pensábamos que estaba superado. Es un espectáculo que la legislación española no puede amparar porque implica tortura y asesinato", señaló Suárez Llana.

La portavoz de Podemos celebró que "cada vez son más las personas que se echan a la calle para luchar contra la tauromaquia". "Acabaremos con ella antes o después en toda España, y en Gijón esperamos que sea más pronto que tarde", aseguró Suárez, antes de poner el foco en el aumento de personas jóvenes que participaron en la manifestación. "Una vez más, las nuevas generaciones nos están enseñando el camino que tenemos que seguir", completó.

Al tiempo que en el interior de El Bibio arrancaba la quinta corrida de la Feria de Begoña, los manifestantes cerraron la protesta con la lectura de un manifiesto titulado "Hoy me han matado", con el que buscaban "ponerse en la piel de un toro" y que finalizaba dando las gracias "a todos los que estáis gritando para que no sigan torturándonos hasta la muerte y para que esta barbarie llegue a su fin".