Alexandra Tapia, la sirena que conquista las aguas de Gijón

“Nací en Perú en la costa norte del Pacífico Sur y desde que era muy pequeña estuve en contacto con el mar”. Así es como empieza la entrevista a nuestra protagonista en mitad de un café de Gijón. Una conversación con sabor a salitre y que habla de la pasión por el mar de Alexandra Tapia, nadadora de aguas abiertas.

“Empecé a ir a clases de natación con un año y he tenido la sensación de pertenecer siempre al mar. De niña me levantaba a las seis de la mañana para ir a la piscina y entrenar, era muy sacrificado, pero me gustaba”. Siendo muy joven llegó a competir en la Selección Nacional de Perú Sub 14 y para ella, su vida ha ido evolucionando junto al agua.

“Cuando tenía 14 años me mudé con mi familia a Madrid y mi vida dio un giro radical”. Sobrevivir a una ciudad donde no había mar, supuso un gran reto para Alejandra. Los estudios hicieron que pasar horas en la piscina no fuera una opción y poco poco se fue alejando de la natación.

Comienza la universidad donde estudia Economía y en mitad de su carrera decide romper con todo y viajar a Manchester con un billete de ida. “Me encontraba perdida y decidí cambiar mi vida”. Allí comienza a dar clases de español y tras más de cinco años de parón, regresa a la natación gracias a un club que conoció durante su estancia en la ciudad. “Me fascinó la forma que tenían de entrenar los británicos” apunta Tapia.

En ese punto de su vida, “entrenaba por placer” no para competir. “El sistema deportivo no está preparado para sostener a un deportista de élite”, dice Tapia. “Es necesario mucho apoyo, estamos sometidos a mucha exigencia y muchas veces para competir hay que hacerlo con medios propios”.

Alexandra Tapia, en la Playa de San Lorenzo de Gijón / Cedida a LNE

En 2016, realiza un viaje a Asturias y se enamora del Cantábrico, “mis antepasados eran asturianos que emigraron a Perú, por eso siento esa conexión tan especial con esta tierra”. Tal es así que actualmente trabaja y vive en Gijón, cerca del mar.

Una mañana fría de invierno, en pleno mes de febrero, mientras caminaba por la playa de San Lorenzo de Gijón vio a un grupo de gente nadar en el mar y en ese momento su cabeza hizo un clic: “quiero estar ahí” y no se lo pensó dos veces.

Contactó con el grupo de nadadores y se unió sin pensarlo: “Recuerdo la primera vez que me metí en el agua estaba a 12ºC”. A pesar de estar expuesta a un shock de temperatura y tener la respiración entrecortada, descubrió que realmente era ahí donde quería estar.

En el agua admite que ha conocido a personas maravillosas unidas por una misma pasión y que es en mitad del mar donde ha llegado a experimentar “los niveles más altos de amor y plenitud”.

“Siento una conexión real con el mar, en mitad de las olas he reído y he llorado”. Y es que, para ella, no importan los tiempos ni las medallas. “Para mí va más allá que todo eso, es una conexión real y un respeto absoluto” Una vía de escape, un lugar donde sentirse en plena libertad.

Cuando Alexandra entra en el agua su mente se evade por completo “entro en un estado meditativo automático”, afirma. Además de la técnica para ella el mar es como una terapia: “Allí me desahogo, mis pensamientos entran y se quedan en el mar”.

Alexandra Tapia tras ganar una competición de natación / Cedida a LNE

En sus entrenos combina horas de piscina junto con tiradas largas en el mar y una buena alimentación. En 2022 realizó el Descenso de la Ría de Navia y en 2023 ganó el Circuito de Asturias en la Categoría de mayores de 30 años pero, para ella esto no es un “objetivo de cronómetro”. Entre sus planes futuros se encuentran las distancias largas, “estoy en una etapa de transición, me gustaría hacer tiradas de más de 15 kilómetros” y está entrenando duro para conseguirlo.

El mar te enseña a enfrentarte a situaciones adversas, a tenerle respeto y a “seguir siempre a flote”. Pero cuando nuestra protagonista pone un pie en tierra su refugio es otro: “Muchas veces cuando no tengo cerca el mar, mi vía de escape es la escritura”. Afima Tapia.

Porque la historia de Alexandra es una historia sobre pasión y emoción que nos recuerda que “no solo hay que existir sino que también hay que vivir”.