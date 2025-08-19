Arranca la Muestra de Cine Documental con doble sesión
La cuarta edición de la Muestra de Cine Documental de Gijón, que se extenderá hasta el viernes, dará comienzo esta tarde. A las 18.00 horas, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, se proyectará la obra "Fanantenana", de Salud García. Después, a las 19.30 horas, será el turno de "Senegal. Un sueño de ida y vuelta", de Marcos Gualda.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- El arte de Juan Ortega ilumina Gijón en el petardo de Roca Rey en El Bibio
- A prisión el sospechoso de violar a una joven francesa en la playa de Poniente de Gijón, el detenido niega los hechos
- Oliver Suárez, concejal y presidente de Divertia: 'La idea es mantener el Paseo Gastro y no descartamos sumar una tercera ubicación
- Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: 'Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene
- Gijón firma en pólvora la Noche de los Fuegos más potente: así se vistió de color el cielo de San Lorenzo, Poniente y el puerto
- Violeta Gómez, ‘la Monrolla’, cigarrera de Cimavilla: 'Va a llegar el momento de que los vecinos no vamos a poder subir al barrio