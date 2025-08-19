Arranca la Muestra de Cine Documental con doble sesión

La cuarta edición de la Muestra de Cine Documental de Gijón, que se extenderá hasta el viernes, dará comienzo esta tarde. A las 18.00 horas, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, se proyectará la obra "Fanantenana", de Salud García. Después, a las 19.30 horas, será el turno de "Senegal. Un sueño de ida y vuelta", de Marcos Gualda.