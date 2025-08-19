Castiello contará con tres casetas de intercambio o cesión de libros: "Es una forma de animar a los vecinos a leer"

A raíz del aumento progresivo de las personas que eligen Castiello de Bernueces para vivir, la asociación vecinal ha decidido impulsar la construcción de unos paneles informativos para complementar a los tres de propiedad municipal que ya existen. Como novedad con respecto a los demás, estos estarán acompañados de unas casetas de madera en las que habrá libros de préstamo que pondrán a disposición la asociación y los particulares que así lo deseen. "Es una forma de animar a los vecinos a leer libros", expresa el líder de la entidad vecinal, José María Rubiera.

El objetivo de esta iniciativa, que esperan poner en marcha antes de que finalice el año, es tener más facilidades para comunicar los actos o actividades que tendrán lugar en la parroquia, además de darles "una segunda vida" a los libros. "También utilizamos las redes sociales para ello, pero hay gente mayor que no las ve. De esta forma será más sencillo que todos se enteren", señala el presidente vecinal.

La idea de instalar nuevos paneles informativos la comentó hace meses el tesorero de la asociación, Fermín Cachón, quien además ha sido el artífice del primero de los nuevos tres paneles que esperan colocar en la parroquia. El panel está formado por dos pies metálicos cilíndricos que soporta un panel de madera en el que irán las hojas informativas. Además, cuenta con una lámina de metacrilato para proteger los folios de la lluvia y el viento. Junto al panel está la caseta para los libros de intercambio, que entienden que también puede servir para ceder a otros vecinos lapiceros, bolígrafos o cuadernos de forma gratuita. "Son cosas que ocupan espacio en las casas y que otras personas sí que les pueden dar uso", argumentan.

Después de que el Ayuntamiento les confirmara hace unas semanas que podían llevar a cabo esta iniciativa, los vecinos han acelerado el proceso y confían en que los residentes en la parroquia puedan hacer uso de estas instalaciones en los próximos meses. Los paneles y las casetas se ubicarán en los caminos de los Maizales -el primero-, de la Carreterona y del Cotarón.

Explica Rubiera que la finalidad de contar con un mayor número de paneles informativos, así como la de impulsar las primeras casetas de libros de intercambio, es mejorar la comunicación de la asociación con todos los vecinos. "Con el paso de los años está llegando mucha gente nueva a la parroquia y queremos que se integren todos. Ya hay varios tablones, pero es positivo tener alguno más", asevera.

El diseño y la puesta en marcha del primer panel creado por Fermín Cachón ha generado satisfacción en la asociación vecinal. "Este era una especie de prototipo, pero nos parece bonito y encaja con el entorno. Por lo tanto, esperamos que los otros dos paneles también puedan ser parecidos", apunta.

La iniciativa también fue recibida positivamente por el gobierno local. Concretamente, fue el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, quien les dio el visto bueno para la instalación de los paneles. "Nos pusimos muy contentos porque al principio había dudas acerca de si nos lo aceptarían", reconoce Rubiera, quien incide en que hasta ahora solían comunicar las actividades a través de las redes sociales y en el propio local de la asociación. "Es positivo que puedan verlos vecinos que residan lejos de la sede y, sobre todo, que tengan unas características que pueda aislarles de la lluvia", remarca.

La instalación de estos paneles y casetas se realizará "de forma progresiva" en los distintos espacios ya mencionados.