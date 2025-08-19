La Fiesta de la Sidra y el Concurso Hípico pondrán el broche a la celebraciones del mes de agosto en Gijón

El calendario lúdico y festivo de Gijón sigue cargado de citas de gran peso en las próximas semanas y el verano está lejos de terminar tras la Semana Grande. Aún restan algunos de los eventos más esperados del periodo estival, como la Fiesta de la Sidra —con el intento de récord mundial de escanciado simultáneo—, el Concurso Hípico Internacional de Saltos, en Las Mestas, y las fiestas sociales del Grupo Covadonga y del Club Natación Santa Olaya, entre otros. A estas celebraciones se suman la CometCon, gran encuentro juvenil de cultura alternativa y de videojuegos, y la Noche Blanca, que pondrá en septiembre el acento cultural al cierre del verano.

De estos grandes eventos, el más inminente es la Fiesta de la Sidra, que un año más tornará a la capital marítima del Principado en la de la bebida asturiana por antonomasia. Este clásico del verano gijonés regresa este mismo viernes, día 22, y se prolongará hasta cerrar el mes, el 31 de agosto. La cita reunirá a casi dos decenas de llagares y volverá a tener como plato fuerte del menú el récord mundial de escanciado, que tendrá lugar el día 29, en la playa de Poniente, a las 18.00 horas; una jornada en la que se esperan repartir casi 10.000 botellas de sidra y batir la marca, que se superó por última vez en 2022 y dejó el marcador en 9.796 personas. También, del 22 al 31, estará el Mercadín de la Sidra y la Manzana en los Jardines de la Reina. Abierto todos los días entre las 11.00 y las 23.00 horas, será uno de los puntos neurálgicos del festejo del caldo pomar con casi 30 expositores. El Día de la Sidra, el 31 de agosto, pondrá la guinda y habrá degustaciones en la Plaza Mayor, el Marqués y Campo Valdés.

Otra de las ineludibles citas estivales es el Concurso Hípico Internacional de Saltos, que celebra su 82.ª edición entre el 26 y el 31 de agosto en Las Mestas. El certamen contará con 16 pruebas y más de medio millón de euros en premios. Entre las novedades de este año, destaca la recuperación de la prueba "speed final", calificativa para los 30 mejores jinetes, la ampliación a tres caballos por participante y la instalación de nuevos obstáculos, diseñados por el artista gijonés Víctor Orviz. La cita equina también estrenará una grada piloto en la curva norte.

En cuanto a la agenda de septiembre, el mes de transición entre el verano y el otoño se abre con dos clásicos de la vida social de la ciudad de dos de sus entidades sociales y deportivas más relevantes: el Real Grupo de Cultura Covadonga y el Club Natación Santa Olaya.

La entidad sociodeportiva de la zona oeste ya tiene fechas para sus fiestas sociales: serán entre el 5 y el 8 de septiembre, es decir, el primer fin de semana del próximo mes. La sociedad presenta precisamente hoy la programación que, si es similar a la de otros años, promete ser amplia.

En paralelo, el Grupo Covadonga celebrará sus fiestas patronales, que todos los años tiene lugar en torno al 8 de septiembre, día de Asturias y de la Santina. Las fechas en la que los grupistas rendirán homenaje a su patrona todavía no están fijadas –se prevé que sean también el primer fin de semana de mes–, pero su presidente, Joaquín Miranda, las desvelará hoy, al igual que la programación de actividades, que garantiza ser rica y variada.

En cuanto a la cultura alternativa, el recinto ferial Luis Adaro será de nuevo protagonista, ya que acogerá una nueva edición de la Cometcon; será en las mismas fechas que los festejos anteriores, del 5 al 7 de septiembre, en lo que prometen ser unas jornadas intensas. El gran encuentro juvenil tendrá 140 expositores, área comercial, "foodtrucks" y zonas de videojuegos, que incluirán diversos y variados torneos de títulos como "Valorant", "Counter Strike 2" o "Pokémon".

El acontecimiento centrará gran parte de su tiro en la oferta cultural llegada desde países asiáticos como Japón o Corea. Los aficionados, además, podrán participar en el ya consolidado concurso de "cosplay" o, lo que es lo mismo, un certamen del disfraz en el que emular a los héroes del manga y del anime. Este ámbito se verá reforzado con la presencia de numerosos invitados de relevancia; hasta ahora 17 confirmados, aunque la organización asegura que aún quedan un puñado por desvelar.

La Noche Blanca será el broche cultural del verano gijonés. El 26 de septiembre, una nueva edición transformará la ciudad en un gran escenario artístico en el que no faltarán espectáculos de todo tipo y condición.