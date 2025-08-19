Gijón, a por un récord mundial de escanciado que se resiste desde 2022: las claves de la Fiesta de la Sidra Natural

Con el objetivo de superar el récord mundial de escanciado simultáneo, el primer concurso de sidra casero, los culines solidarios en favor de ELA Principado o clásicos como los cancios de chigre o el campeonato de escanciadores. Así se presenta la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, que se celebrará del 22 al 31 de agosto. La cita, con renovada imagen obra de Noelia Pañeda, arrancará su programación el viernes con la apertura, a las 11.00 horas, del Mercadín de la Sidra y la Manzana, que contará con 21 puestos.

Oliver Suárez, presidente de Divertia, reivindicó que esta edición, la 34.ª, es "más especial si cabe" tras la declaración, a finales del pasado año, de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El evento premiará precisamente a Luis Benito García, creador y impulsor de la candidatura, con el "Tonel de Oro 2025". "Es una personalidad imprescindible", ensalzó Suárez sobre García, nombrado "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA en diciembre de 2024.

Uno de los platos fuertes del programa, el intento de récord mundial de escanciado simultáneo, será el viernes 29. El acceso a la playa de Poniente empezará a las 18.00 horas, con la previsión de que el multitudinario escanciado sea a las 20.30 horas. La meta, rebasar las 9.796 personas, marca vigente desde 2022. "Es la mejor ocasión para celebrar que nuestra sidra tiene un reconocimiento mundial", subrayó Oliver Suárez.

La final del concurso de sidra casero será ese mismo viernes 29, por la mañana en la plaza Mayor. Un evento que "nace de la necesidad de poner en valor e impulsar la elaboración más tradicional de esta bebida ancestral", aseguró el presidente de Divertia. El domingo 31, para abrochar la fiesta, se entregarán el "Tonel de Oro" y el "Elogio de Oro" (a la mejor sidra natural del festejo). También habrá degustación en las casetas de los llagares, con la venta de tickets que podrán canjearse por unos culines. Los beneficios de esos tickets se destinarán a la asociación ELA Principado.

Otra de las actividades llamativas tendrá lugar el sábado 30, a las 13.00 horas, en la plaza Mayor. De la mano de expertos se analizarán puntos en común y diferencias entre la cultura sidrera y la cultura japonesa del sake. "Gijón tiene el verano más largo de todo el norte de España", destacó Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos, en la presentación de una cita que volverá a poner a la sidra en el candelero.