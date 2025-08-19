Investigadores del Centro Oceanográfico de Gijón, participantes en un estudio sobre la carabela portuguesa

Personal del Centro Oceanográfico de Gijón del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) participa, hasta septiembre, en la campaña "Physalia Asturias", centrada en el estudio de la carabela portuguesa. Una iniciativa integrada en el proyecto "PHYSALIA – Evolución de la navegación biológica a vela", coordinado conjuntamente por la Universidad de Oviedo y el propio centro y cuyo propósito es mejorar los conocimientos sobre la biología y ecología de la especie para comprender qué factores determinan su distribución y abundancia y, por tanto, predecir con una mayor precisión cuándo y dónde pueden aparecer en las costas asturianas.

“La carabela portuguesa es uno de los organismos más emblemáticos del neuston y también uno de los que más preocupación generan en la ciudadanía debido a su potente picadura; conocer cómo y por qué llegan a nuestras costas es clave para prevenir riesgos”, señala Fernando Taboada, científico titular del Centro Oceanográfico de Gijón y uno de los investigadores principales del proyecto. El trabajo de campo incluye la localización, recuperación y mantenimiento temporal de ejemplares tanto en mar abierto como en zonas costeras merced a la colaboración de los grupos de salvamento del plan SAPLA, coordinados por 112 Asturias, y a la tecnología de los miembros del Observatorio Marino de Asturias y la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo.

Los especímenes encontrados y que se pueden capturar se mantienen en condiciones controladas durante varios días para realizar experimentos que permitan estudiar su estructura poblacional y sus patrones de desplazamiento. Para ello, el proyecto cuenta con la colaboración y asesoramiento del BIOPARC Acuario de Gijón, con instalaciones y experiencia puntera en el mantenimiento de organismos marinos.

Desde el Centro Oceanográfico gijonés apuntan que la carabela portuguesa "es común en aguas cálidas de océano abierto, pero ocasionalmente es arrastrada hacia la costa por vientos y corrientes marinas". "Su presencia en playas supone un riesgo para actividades recreativas debido a su potente veneno", remarcan. Asimismo, indican que, en los últimos veranos, su llegada al mar Cantábrico se ha vuelto más frecuente "y los científicos no descartan que este fenómeno se intensifique con el cambio climático".