Muestra de Cine Lésbico en la Antigua Escuela de Comercio

La antigua Escuela de Comercio de Gijón acogerá del 1 al 5 de septiembre una serie de proyecciones cinematográficas con temática lésbica organizadas por la Asociación para la Investigación de Conflictos Contemporáneos (AICC). Todos los días a las 18.00 horas comenzarán los diversos filmes, que abordan la represión sentimental experimentada por las mujeres en diversos periodos de la historia.

La muestra comenzará con la exhibición de "Disobedience", la película estadounidense que "explora los límites entre la fe, la identidad y el deseo prohibido". Continuará el 2 de septiembre con "Mädchen in uniform", uno de los primeros filmes alemanes sobre deseo lésbico, en el que una joven estudiante se enamora de su maestra. Además, inmediatamente después, se proyectará el cortometraje francés "Arqueología del deseo lésbico". Los días 3 y 4 se mostrarán las películas "Ammonite" y "Extramuros", respectivamente. El certamen finalizará con "Lesvia", ganadora del Premio al Mejor Largometraje Documental 2024. Será precedida de un recital de poemas de Safo acompañados de música griega, evocando la isla de Lesbos, cuna de la antigua poetisa Safo y lugar en el que se localiza el filme.