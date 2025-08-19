El PSOE critica el Paseo Gastro por "exceso de oferta"
Los socialistas denuncian al gobierno local por promover la "competencia desleal"
El PSOE acusó ayer al gobierno local de haber saturado la oferta durante la Semana Grande con el "Paseo Gastro", lo que, según el edil Rodrigo Sánchez, "generó competencia desleal con la hostelería local, problemas de convivencia y sobreexplotación del espacio público en zonas como Begoña y Cimavilla". Con esta iniciativa, "El ayuntamiento perjudica a los negocios que trabajan a diario para llenar de vida nuestros barrios y que pagan sus impuestos todo el año", sostuvo. Además, el edil reclamó una consulta a hosteleros y vecinos antes de ampliar el evento, que prevé una tercera localización para el año que viene, y una valoración más "profunda y exhaustiva" de su impacto, más allá de las cifras de caja de las casetas. Los socialistas alegaron que falta "planificación y diálogo" y propusieron un modelo festivo "más equilibrado, sostenible y respetuoso" que no perjudique al tejido hostelero ni a la vida vecinal. Así, apuestan por mejorar la calidad de vida de los gijoneses y por crear un programa festivo que beneficie a la mayoría.
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- El arte de Juan Ortega ilumina Gijón en el petardo de Roca Rey en El Bibio
- A prisión el sospechoso de violar a una joven francesa en la playa de Poniente de Gijón, el detenido niega los hechos
- Oliver Suárez, concejal y presidente de Divertia: 'La idea es mantener el Paseo Gastro y no descartamos sumar una tercera ubicación
- Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: 'Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene
- Gijón firma en pólvora la Noche de los Fuegos más potente: así se vistió de color el cielo de San Lorenzo, Poniente y el puerto
- Violeta Gómez, ‘la Monrolla’, cigarrera de Cimavilla: 'Va a llegar el momento de que los vecinos no vamos a poder subir al barrio