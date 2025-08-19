El PSOE critica el Paseo Gastro por "exceso de oferta"

El PSOE acusó ayer al gobierno local de haber saturado la oferta durante la Semana Grande con el "Paseo Gastro", lo que, según el edil Rodrigo Sánchez, "generó competencia desleal con la hostelería local, problemas de convivencia y sobreexplotación del espacio público en zonas como Begoña y Cimavilla". Con esta iniciativa, "El ayuntamiento perjudica a los negocios que trabajan a diario para llenar de vida nuestros barrios y que pagan sus impuestos todo el año", sostuvo. Además, el edil reclamó una consulta a hosteleros y vecinos antes de ampliar el evento, que prevé una tercera localización para el año que viene, y una valoración más "profunda y exhaustiva" de su impacto, más allá de las cifras de caja de las casetas. Los socialistas alegaron que falta "planificación y diálogo" y propusieron un modelo festivo "más equilibrado, sostenible y respetuoso" que no perjudique al tejido hostelero ni a la vida vecinal. Así, apuestan por mejorar la calidad de vida de los gijoneses y por crear un programa festivo que beneficie a la mayoría.