Puente solidario entre Gijón y Ruanda

Gijón y Ruanda vuelven a cruzar sus caminos con Somió como conector. La finca "Villa María" acogerá este jueves, a las 19.30 horas, un cóctel solidario en favor de la escuela infantil "Inshuti", en Kibuye, ciudad del país africano. Ya es la cuarta edición de un encuentro destinado a recaudar fondos para el proyecto, nacido en 2016. "Tengo mucha confianza, cada vez viene más gente y está más implicada", asegura Ángela Huergo, psicóloga y directora de "Inshuti" y viuda del médico José Luis Fernández Tonda, con quien vivió durante años en Burundi antes de poner en marcha una iniciativa que busca en Gijón un empujón económico.

Ángela Huergo, junto a niños de la escuela infantil de «Inshuti», en Kibuye.

La escolarización es el pilar fundamental de "Inshuti", que cuenta con casi dos centenares de alumnos entre el ciclo de Educación Infantil, el área de educación especial y los críos que están en Primaria, a quienes se les hace un seguimiento. Las nuevas matrículas para el próximo curso harán aumentar la cifra de estudiantes hasta rondar ya los 250. "El colegio surgió porque había mucha pobreza, con niños que no tenían ni dinero para comprarse unos zapatos", señala Ángela Huergo, que destaca el "poco absentismo" que hay en las aulas.

Huergo pasa unos tres meses al año en Kibuye para ver "in situ" los avances de un proyecto que tiene, como quien dice, varias patas. Una de ellas, un club de fútbol con 120 integrantes que realiza sus entrenamientos para que todos mejoren. "Está muy organizado y van niños de toda la provincia, funciona muy bien", comenta Ángela Huergo, que remarca que la totalidad de lo recaudado este jueves en la jornada en la finca "Villa María" irá a parar a "Inshuti". "Gente de Gijón ha ido a Ruanda a verlo", sostiene la psicóloga.

También hay un proyecto con madres adolescentes y mujeres de la zona que incluye talleres de costura, alfabetización o peluquería. El objetivo, que las participantes adquieran independencia y seguridad y mejores herramientas para enfrentarse a la vida. "Tienen muchas ganas", reivindica Ángela Huergo, que asimismo ha alquilado un terreno para desarrollar actividades de agricultura en un lugar que aún sufre las cicatrices del genocidio que acabó con la vida de 800.000 personas en cien días.

Ángela Huergo, que tiene entre manos un proyecto de cestería para esas madres adolescentes, ensalza, entre los logros de "Inshuti", la integración de varios alumnos de educación especial en el ciclo de Infantil, que "ha funcionado perfectamente", subraya la responsable de la iniciativa, por la cual, asimismo, se ha matriculado a dos niñas que venían de la "pobreza extrema" en un colegio privado, donde han demostrado su "inteligencia" e, incluso, han resultado las primeras de su promoción. A su vez, uno de los próximos retos radica en llevar a decenas de alumnos a un colegio privado también. "Están trabajando muy bien y queremos que suban su nivel de formación", resalta Ángela Huergo.

Un "cambio de vida"

La psicóloga, que incide en la "necesidad" que había de impulsar "Inshuti", pone en valor lo que ha supuesto el proyecto de cooperación para aquellos que han pasado por él, particularmente para los niños. "Les cambia la vida al darles un futuro que de otra manera no podrían haber tenido", afirma Ángela Huergo, que recalca la "felicidad" de los pequeños en un colegio "muy alegre y con mucha música". El papel de los voluntarios es crucial para que "Inshuti" salga adelante y, por qué no, el propósito de captar algunos de ellos subyace en la cita que acogerá la finca "Villa María" este jueves, un encuentro para unir Gijón y Ruanda por un buen motivo. La entrada solidaria será de 60 euros, con aforo limitado.