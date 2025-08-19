El stand del Ayuntamiento de Gijón en la Feria recibió mas de 125.000 visitas
Pumariega ve "excepcionales" los datos y la acogida de la exposición sobre la sidra
jimena a. callejo
El pabellón del Ayuntamiento de Gijón en la Feria Internacional de Muestras contabilizó un total de 125.057 visitantes, lo que supone un incremento del 23,94% con respecto al año anterior. Además se estimó que el día con mayor afluencia de público fue el 13 de agosto, cuando se contó con 10.415 asistentes. Tanto las actividades que se organizaron a diario con el fin de promover la cultura sidrera, como el juego de preguntas sobre el contenido del stand han sido todo un éxito, obteniendo la valoración máxima por aquellos que rellenaron el cuestionario a la salida del edificio. El pabellón fue también, el centro de numerosas visitas institucionales al igual que de presentaciones de actividades municipales.
Por su parte, Ángela Pumariega destacó "la excepcional acogida que ha tenido el contenido del stand", que fue concebido como un apoyo a la cultura de la sidra tras su reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "La gente ha disfrutado mucho con nuestro pabellón y eso es un reto para trabajar en buscar contenidos igualmente atractivos para la Feria de 2026", concluyó.
