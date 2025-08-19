El Taller de Empleo "Las Mestas" culmina un aseo femenino en la tribuna oeste del hipódromo: "Estamos contentos con el resultado"

El Taller de Empleo "Las Mestas", impulsado por el Ayuntamiento de Gijón, acaba de culminar un nuevo aseo femenino con 12 cabinas de sanitarios y 11 lavabos en el propio complejo deportivo, junto a la zona de taquilla de la tribuna oeste del hipódromo. Estas labores han sido lideradas por los integrantes del módulo de albañilería, que es uno de los cinco con los que cuenta este taller de empleo. "Estamos muy contentos con el resultado", afirmó la vicealcaldesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

La vicealcaldesa explicó que la idea de reformar un almacén para dar lugar a este aseo femenino, surgió a raíz de la petición del concejal de Deportes, Jorge Pañeda, quien "tenía la necesidad de ir modificando y actualizando los espacios". "Tener a gente que busca activamente un empleo y que pueden formarse en estos planes para entrar en el mercado laboral, además de hacer obras que sean para el bien del conjunto de la sociedad gijonesa, es muy positivo", remarcó Pumariega.

Estas tareas de reforma se dividen en dos fases. Ya se ha culminado la primera, con labores de fontanería, de evacuación de aguas y de electricidad, así como la ejecución de tabiquería interior, soldado, alicatado y techo desmontable, y la colocación de ventanas y puertas de acceso. La segunda fase se iniciará en septiembre y buscará reformar unos aseos existentes para realizar un aseo masculino y otro que será accesible y adaptado para personas ostomizadas. El Taller de Empleo "Las Mestas" finaliza el 30 de noviembre.