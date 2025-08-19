Trueles y calderos para explorar los pedreros de Gijón: "Buscamos cangrejos, pero las medusas dan un poco de miedo"

Hay cosas que nunca cambian en una ciudad que venera a la mar como lo hace Gijón. Y es que en esta villa marinera donde a uno le despiertan las olas, el Cantábrico es un elemento clave desde el cual entender el carácter, las costumbres y la historia de sus habitantes. Una de esas costumbres que solo la costa permite es la de acercarse a la playa de San Lorenzo a recoger, observar y aprender de la fauna marina que habita entre las rocas incrustadas a los extremos de la bahía de San Lorenzo. "Los guajes son los que más disfrutan",señala Susana Moral, junto a su hija, Sara Moral, sentada junto a la desembocadura del río Piles.

Esta familia natural de La Felguera baja todos los días a la playa en busca de todo tipo de moluscos; llámpares, cangrejos, ermitaños, camarones, y diversos "pececinos", como los llamó la pequeña de los Moral. "Hago muchos amigos y cojo siempre de todo, aunque a lo que más miedo les tengo es a las medusas", contó la niña. Susana Moral reconoce en su hija esta llamativa atracción que los animales marinos pueden provocar en los más pequeños. "Soy maestra de infantil y siempre organizamos una excursión en el Acuario, les encanta. Yo siempre venía de pequeña con mi padre después de comer durante las vacaciones de verano", recordó.

Diego y Alonso Martínez. / J. M. V.

No es para nada extraño que la familia tenga que ver en todo esto, ya que, como toda tradición popular, las familias resultan imprescindibles a la hora de promulgar este tipo de costumbres, como también fue el caso de la madrileña Silvia Saavedra, quien estaba acompañando a sus hijos y sobrinos junto a Ignacio Caparroso. "En mi caso lo hacía en Galicia de pequeña. Bajábamos a observar a los pescadores cómo recogían los percebes", narraba Saavedra, cuya familia lleva ya años veraneando en Gijón.

Los jóvenes de la familia son Gonzalo López e Íñigo Caparroso –ambos de 9 años de edad– junto a Teresa Caparroso y Olivia López, de 10 y 11 años respectivamente, estaban en plena búsqueda. Los niños gritaban emocionados su gran logro de la tarde, un cangrejo que consiguieron coger pero que, reconocieron, les dio un poco de asco. Las niñas, por su parte, tenían muchas ganas de encontrarse a un animal no tan común, las medusas. "Nunca las encontramos, pero nos encantaría. Nos dan un poco de miedo pero tenemos mucha curiosidad. Venimos desde muy pequeñas", apuntaron.

Susana Moral y su hija, Sara, en el Piles. / J. M. V.

A lo largo de la tarde, los trueles y calderos fueron ganando aún más protagonismo entre las decenas de grupos de niños que se concentraban en los pedreros de la playa. Al lado de la escalera 2 ya se preparaban para la "pesca" un grupo de amigos con sus hijas: "Estamos aquí todo lo que se pueda, hasta que la marea nos deje. Yo creo que a los críos les atraen mucho los animales, interactuar con ellos, y toquetearlos", opinó Sara Suárez junto al resto de la pandilla, formada por Ricardo Afonso, Iván Florez y las jóvenes, Shaila Hernández, Ansía Flórez y Neus Afonso. Estas últimas formaron un equipo de rastreo increíble; se ayudaban, muy atentas todas, a capturar a estos moluscos, siempre con algún que otro pique basado en el tamaño del "bicho" encontrado. "¡Mirad todo lo que pillé!", celebró emocionada Hernández mientras le enseñaba el cubo a sus amigas, en el que guardaba varios cangrejos ermitaños, bígaros y algún que otro camarón. No obstante, las pequeñas estaban muy concienciadas de lo que había que hacer con los animales tras pasar la tarde: devolverlos a su "casa", como describió Afonso.

A la izquierda, Gonzalo López, Íñigo Caparroso, Teresa Caparroso y Olivia López. / J. M. V.

Entre todas las especies que se esconden en los pedreros, hay una que destaca sobre todas las demás, los cangrejos. Estos son el gran objetivo de los críos que, truel en mano, los rastrean con enorme empeño. "Estoy contentísimo porque cogí un cangrejo, y suelen ser muy escurridizos", presumió Isaac Montes, que estaba con su abuela a la altura de el Tostaderu. Montes guardaba como un tesoro el animal en su cubo, aunque sabía que el trofeo siempre es temporal. "Lo tengo que devolver luego, que mi abuela me dice que no se puede llevar a casa", se resignó tras la jornada de pesca.