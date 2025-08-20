Abierta la inscripción para la próxima Feria de Stocks

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias ha abierto el plazo de inscripción para la 47.ª edición de la Feria de Stocks, que se celebrará el 4 y 5 de octubre en el recinto Luis Adaro. La participación está dirigida a comercios de la región y los interesados se podrán inscribir hasta el 15 de septiembre. La organización, recibida la solicitud, confirmará la plaza y remitirá a cada negocio las indicaciones junto a información práctica. Desde la Unión de Comerciantes señalan que "queremos que esta edición sea una palanca para mejorar ventas y visibilidad del tejido comercial asturiano". Apuntan asimismo que la cita "permite liquidar excedentes de temporada, dar rotación al inventario y, sobre todo, captar nueva clientela que después vuelve a la tienda". "Es el gran escaparate de oportunidades del comercio asturiano", reivindican. Los espacios de exposición cuentan con un formato estándar de 25 metros cuadrados, con la posibilidad de contratar dos espacios contiguos por empresa.