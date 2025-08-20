Arranca la IV Muestra de Cine Documental Musical
El salón de actos de la Escuela de Comercio acogió ayer la primera sesión del festival, con la proyección de "Fanantenana", de Salud García, y del documental "Senegal. Un sueño de ida y vuelta", de Marcos Gualda, que llenaron la sala. "El público siempre responde muy bien", contó Sergio Valbuena –en la imagen–, coordinador del evento. La gran novedad es el "estreno mundial" de una proyección asturiana, "35 años y una noche", que tendrá lugar el viernes 22 a las 19.30 horas.
