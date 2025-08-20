Ataulfo Blanco, hostelero retirado: "Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla"

Jesús Ataulfo Blanco Marina (La Riera, concejo de Colunga, 11-03-1950), dedicó gran parte de su vida a la hostelería, como trabajador primero y después como empresario, regentando durante décadas junto a su mujer, Rosi Vitienes Amandi, la sidrería Casa Ataulfo.

La Riera. "Soy hijo de madre soltera. Luego, ya en Gijón nacieron mis dos hermanos, José Antonio y María José. Mis primeros recuerdos en la aldea no son muy buenos. Paselo mal porque la familia éramos pobres y no en una aldea de Gijón, en una aldea de Colunga, que era distinto. Mi madre, Amparo, trabajaba asistiendo por las casas y también iba a Lastres a comprar pescado en la rula para luego venderlo por las aldeas. Yo con 6 años ya la acompañaba a Lastres a la rula. Recuerdo que me gustaban mucho las lanchas pesqueras, pero no pude montar en uno hasta que vinimos a Gijón. En la aldea fui a las escuelines con un maestro y también hice allí mi primera comunión".

Gijón. "En 1957 vine con mi madre a Gijón. Nos establecimos en Cimadevilla. Yo fui a estudiar maestría industrial en la Fundación Revillagigedo. Estudié lo que pude, pero nunca llegué a nada como estudiante, porque la verdad es que no me gustaba estudiar. Para mí venir de una aldea en las que sólo había vacas, caleyas y cucho a Gijón fue un cambio como si ahora vas a Nueva York. Lo que más me impresionó al llegar fue el bullicio y el tráfico. La gente de Cimadevilla era gente maravillosa".

En lancha. "La primera vez que monté en una lancha pesquera no recuerdo si tenía 10 o 12 años, fue con un patrón, muy bueno, que jugó con el Sporting, Nani. Sabía que me gustaba y me llevaba cuando salían a pescar, sólo para que diera una vuelta en la lancha, no para trabajar".

Bar en el Muelle. "Empecé a trabajar en cuanto pude dejando los estudios, para ayudar un poco a mi madre, porque todo era poco en casa. Entré a trabajar en el bar Villa, que estaba en el Muelle, al lado del garaje Pelayo y al lado del bar la Dársena. Eran los dos bares que había. Allí paraban los pescadores. En el bar Villa fue donde aprendí a escanciar sidra. El ambiente en aquel bar era maravilloso, con la gente de Cimadevilla y también los de Gijón (en referencia a los del resto de la ciudad) que iban a comer sardinas a la plancha. Trabajar allí para mí era una maravilla. Conocía a todos los playos y hoy todavía tengo amigos viviendo en Cimadevilla. La gente de Cimadevilla era gente muy solidaria, como una gran familia".

Restricciones de agua. "En el bar Villa, en los años 60, cortaban el agua en Gijón por los veranos a las siete de la tarde, porque había muy poco suministro de aquella. Teníamos que coger por la mañana cuatro o cinco cajas vacías y llenarlas de agua para lavar las manos cuando preparábamos las sardinas a la plancha. Eran cortes de agua diario por el verano, que era la época en la que más se vendían sardinas a la plancha. Uno de los clientes del bar era el Alcalde de Oviedo de aquella época, del que no recuerdo el nombre, y un día dijo ‘esto en Oviedo no pasa’ y Ramiro, un señor mayor que trabajaba en el bar, le respondió ‘Oviedo es una mierda, ¿qué va a pasar?’ y el Alcalde, ‘¡oiga, tenga usted cuidado con lo que dice!’ Luego se aclaró y todo quedó en nada. No es que haya cambiado la hostelería respecto a como era entonces; cambió todo, la vida; fíjate si esto del agua lo tienes que hacer ahora".

Ataulfo Blanco escanciando para Miguel Ángel Revilla, primero por la derecha, con Manuel Preciado entre ambos, en 2011. / Ángel González

Hostelero. "Después del bar Villa, estuve trabajando como camarero en la freiduría Caballito, en Begoña, que servía muchos platos combinados. Por allí paraba mucha juventud, allí estuve un par de años y luego fui a trabajar al mesón Miqueletos, en la calle Aguado que era de dos jugadores del Sporting, de Montes y Alonso. El encargado, Martín, me ayudó mucho, era una persona excelente. Después de cinco años me establecí, me lancé a poner la Cafetería La Criolla, en la calle Uría. Aquel fue mi primer negocio. Me decidí porque una empresa de Oviedo ofrecía a camareros financiación para establecerse por su cuenta y te lo instalaban y todo. De aquella aún estaba soltero. Al día trabajaba entre 12 y 14 horas, aproximadamente. La gente encantadora, porque el barrio de La Arena también es muy bueno".

Matrimonio. "A mi mujer, Rosi, la había conocido cuando trabajaba en Miqueletos, donde ella era clienta. Ella es de Villaviciosa; somos de La Mariña los dos. Eran en los años 70. Conocerla fue la suerte mía, porque yo por la noche antes era la hostia, mucho salir de cante y guitarras y al Playboy, en La Arena, donde nos juntábamos unos cuantos de la hostelería al acabar de trabajar. Eran otros tiempos, Gijón tenía algo, era muy distinto a hoy. Rosi y yo nos casamos en 1976. Tengo una mujer maravillosa y tenemos tres hijas, Montserrat, Vanesa y Virginia. También tenemos cinco nietos, que se llaman Cecilia, Inés, Lucía, Jaime y Marta. Y tengo unos yernos maravillosos, que me quieren como si fuera su padre. Yo que no fui buen estudiante, siempre me preocupé porque mis hijas estudiaran y son unas lumbreras".

Sidrería. "La cafetería la traspasé al dueño actual, creo recordar que hacia 1983. Me permitió hacer un poco de caja para iniciar la andadura en la sidrería, que siempre me había gustado más que la cafetería porque en la cafetería hay más rectitud y yo era más charrán, por eso me gustaba más el ambiente sidrero, mas de voces. La sidrería y el pescado. Cogí el bar Hermanos Ruano, en la calle Cabrales, que con los años cambiamos el nombre a Casa Ataulfo. Para mí el cambio de llevar una cafetería a una sidrería fue muy bueno, pero fue peor para mi mujer, que antes trabajaba en una peluquería en el barrio de La Arena y lo dejó para trabajar en la cocina de la sidrería. Todavía tiene cicatrices de las quemaduras en los brazos; heridas de guerra. Al principio lo pasó muy mal, porque había que sacar adelante muchísimo trabajo y encima tenía que aguantarme a mí. Estaba embarazada y pegada a la plancha, de la plancha dejándola para ir a dar a luz a Cabueñes, a las tres hijas".

Arturo Fernández. "El trato con los clientes tuvo que ver bastante con que triunfara la sidrería. La gente siempre nos quiso un montón, maravillosa. Paraba gente conocida a montones. Uno de los que paraban mucho, cuando venía a Gijón era el actor Arturo Fernández, el chatín, un gallu tremendo. Entraba siempre igual que cuando lo veías en escena. Tenía un grupo de clientas, señoras viudas mayores, que iban a comer todos los miércoles el menú del día. Y yo les avisaba cuando coincidía. ‘Señoras, que hoy va a venir Arturín’. Poníanse todas... Y él, excelente, nunca tuvo una mala palabra con ninguna y hacíase fotos y todo".

La evolución del negocio. "El negocio en la sidrería no cambió mucho de cuando empecé a ahora. Un poquitín el trato, que ahora es más formal, se le trata al cliente de forma más respetuosa, antes era más informal. Yo recuerdo que la confianza con la clientela era total, hasta el punto de dejar a algún cliente dinero prestado, dos mil o tres mil pesetas. Y siempre venían y las devolvían. Una cosa en la que mejoró el negocio es que ahora hay horarios; cuando yo trabajaba allí iba por la mañana y a lo mejor hasta por la noche; comía allí. A mí eso me venía bien, porque me daban bien de comer, porque se comía muy bien".

Empleados. "Nunca nos faltó gente en el negocio, siempre estaba hasta la puerta y lo sigue estando, porque pusimos buenos cimientos. Tuvimos siempre empleados muy buenos. Antes se llevaba mucho quitar los empleados a otros negocios hosteleros, pero a mí nunca me gustó eso, igual que tampoco me gustaba que me los quitaran a mí".

Ataulfo con su mujer y sus dos hijas mayores. / LNE

Artistas y políticos. "Todos los famosos venían allí. Por nombrar a algunos, Víctor Manuel, Lola Herrera, Ozores. También paraban políticos. A Vicente Álvarez Areces, que iba mucho, le gustaban mucho las angulas y también el buen pescado, no comía patata cocida, se cuidaba bien, pero no era nada exigente. Algunas veces llegaba tarde por la noche y preguntaba si podían cenar todavía, ‘cómo no’, le respondía, pero él preguntaba antes siempre y si lo chiscabas al escanciar la sidra tampoco pasaba nada, no era como otros que se quejaban. Areces, fabuloso. También fue varias veces el que fue presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también paraba cuando venía a Gijón. Revilla en persona es igual que como lo ves por la televisión, un encanto. La primera vez, no le cobré, y el lo contó, que había venido a comer a Gijón y no le habían cobrado . Con el que fue consejero del Principado, Jesús Fernández Valdés, tenía confianza y siempre que iba a comer estábamos bromeando, que buena persona era, era muy buen amigo de Pedro de Silva y compañía".

Angulas de Ribadesella, centollos de Luarca y pescado de Gijón. "Una de las cosas que más gustaba era el arroz con bugre y pescado como el virrey a la espalda o al horno, la ventresca de bonito y, en temporada, angula muy buena también que traíamos de Ribadesella en el Alsa y desde la estación en taxi. Centollos traía muchos de Luarca, de la Cetárea Sport que lo compraban por Galicia y eran muy buenos, centollos de dos kilos y hasta tres kilos. Buenísimos, y percebes. Aquí en Gijón compraba mucho a Pescado Pedro, que está en la Plaza del Sur y es un playu auténtico de Cimadevilla, era caro pero era garantía, porque era el que mejor lo tenía. Alguna vez pasaban pescadores a vender alguna pieza, pero con el cuento de la factura no se podía comprar mucho".

Quini, Morán y Ciriaco. "Los árbitros de fútbol, que ya los había tenido como clientes en la cafetería La Criolla, también paraban mucho en la sidrería, con el presidente del Colegio de Árbitros Fombona al frente. Los días que perdía en casa el Sporting... ¡buf! Del mundo del fútbol, uno de los que paraban mucho era Quini, buenísima persona. Y también Morán y Ciriaco. A muchos futbolistas ya los había conocido de cuando trabajaba en el Miqueletos, porque los dueños del mesón fueron jugadores del Sporting".

Famosos para escribir un libro. "Si me pongo a escribir un libro de la gente conocida que pasó por Casa Ataúlfo, lo lleno, y un librín gordito. Cuando iba a conocer gente conocida tenía preparado un espacio un poco aparte".

Vacaciones. "Trabajando en la hostelería, tiempo libre prácticamente nada, pero tampoco lo echo de menos. Mi vida fue el local y el trabajo. La primera vez que fuimos de vacaciones llevábamos con el negocio creo que cinco años. Además de a las hijas también llevamos a mi madre. Fue a Gran Canaria, en septiembre, porque las hijas no tenían colegio ese mes, por eso cogíamos vacaciones todos los años en septiembre. En aquellas primeras vacaciones mi madre qué bien lo pasó. Mi madre no había salido antes de Asturias y recuerdo que le caían hasta las lágrimas. La profesión es muy sacrificada, pero también tienes satisfacciones, como tener una clientela que te adora. Daba buena mercancía y buen género. Cobrarlo sí, pero dar calidad".

Accidente laboral. "Trabajando en la sidrería tuve un accidente hace bastantes años, porque saliendo de la cocina me caí y rompí el húmero izquierdo. Al operarme en el Hospital de Cabueñes casi me matan, porque me cortaron unas arterias. Menudo susto que di a la familia cuando les contaron lo que había pasado. Me tuvieron que cambiar rápido de quirófano y me pasaron rápido para cirugía vascular. A lo mejor otra persona con menos se va, pero yo salí adelante; la hierba mala nunca muere. Por aquel accidente se tuvieron que arreglar una temporada sin mí en la sidrería, a donde vino mi hermana a ayudar un poco. Yo pedí el alta voluntaria para volver a trabajar, porque los clientes me querían ver por allí".

Ataulfo, en una foto con su hija pequeña. / LNE

Fin de etapa tras sufrir un ictus. "Siempre tuve una salud como un roble, sin ningún problema, hasta que el año pasado tuve que dejar la sidrería porque me dio un ictus, el 11 de marzo. A raíz de eso, las hijas me dijeron ‘papá se acabó’".

Ganas de volver. "La gente me para cuando salgo a la calle. Tengo ganas de volver a trabajar en la sidrería, pero no me dejan las hijas, y me dicen ‘ni se te ocurra’. Pero lo echo de menos, por el trato con la gente, el ambiente, la partida, todo; estar allí, comprar el pescado, comprar el marisco, hablar con uno, hablar con otro, el trato con la gente. Ya sé que no voy a volver, porque las hijas, que miran por mí, no me van a dejar, pero me gustaría".

La partida. "Cuando estaba en la sidrería teníamos siempre partida de mus o de tute. Siempre había ocho o diez para jugar y yo jugaba con el que cuadrara. Uno de los que jugaban siempre era Pepín Braña, que se presentó a Alcalde y que jugaba al mus. Jugábamos después de la siete de la tarde porque a esta hora no había nadie en la sidrería, tras acabar las comidas y antes de que empezaran las cenas. Al mus jugaba mucho teniendo de pareja a Pepín Braña, porque al tute él no jugaba. Entre el trabajo y la partida, estaba entretenido todo el día; allí no se podía nadie aburrir mucho".

De cuando en cuando por la sidrería. "Como vivo al lado de la sidrería, alguna vez voy por allí, aunque no voy mucho. Cuando me acerco por allí, la gente me recibe muy bien, ámanme todos. Son muchos años allí".

Gijón sin discoteca. "Una cosa que creo que le falta al sector hostelero en Gijón y que sí había hace años, es una buena discoteca, pero una discoteca de verdad, de categoría, no un chiringuito de nada. Una discoteca como las que había antes. Yo fui poco de discoteca, porque tenía que trabajar, pero el Parque del Piles estaba muy bien. Al Jardín no iba, porque me quedaba lejos a mí. Que no haya una discoteca de verdad es una pena en un sitio turístico como Gijón, que está tan promocionado; falta una discoteca de verdad, buena, buena, buena".

Pasear por El Muro. "Ahora estoy cansado de pasear por el Muro de San Lorenzo, pese a lo guapa que está la playa, en esta época con los bikinis y en invierno con los perros, pero yo estoy un poco cansado ya. Me dejo caer de cuando en cuando por la sidrería. Y lo que me encanta es estar con los nietos, las dos mayores están aquí este mes, aunque viven en Tarragona".