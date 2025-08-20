Germán Padín, un agosto de oficio eclesial en Tenerife

El párroco del Corazón de María de Gijón, Germán Padín, se encuentra desde el 3 de agosto en Tenerife, donde permanecerá hasta el día 27 realizando una sustitución temporal. El sacerdote gijonés ejerce como capellán en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz, además de administrador parroquial en las iglesias de Santiago Apóstol, en Salud Alto, y San Juan Evangelista, en Cuesta de Piedra, ambas en las inmediaciones de la capital insular.

"Estoy sustituyendo a un sacerdote y no hay ningún traslado, sigo destinado en Gijón, es provisional", explicó Padín, que aclaró que ha decidido dedicar sus vacaciones a esta labor, aunque precisa que un prelado "no tiene vacaciones", incidiendo en el factor vocacional y de servicio. El sacerdote gallego recordó que conoce desde hace años al titular de estas parroquias de su pueblo, O Grove (Pontevedra), y que fue él mismo quien le propuso la cobertura.

El trabajo pastoral, detalló, se centra en la atención litúrgica de dos comunidades de unos 3.000 habitantes cada una y en la asistencia a las personas de Cáritas, entre otras tareas. "Dos días a la semana tengo guardia en el hospital, algo nuevo para mí. Nunca había trabajado como capellán. Aquí se trata de atender a los enfermos que lo solicitan, dar la unción de enfermos, confesar antes de una operación o acompañar en urgencias; formamos un equipo de tres capellanes", señaló.

En paralelo, Padín aprovecha su estancia para "leer, pintar y conocer la isla". "Vine a encontrarme un poco conmigo mismo y salir del ajetreo cotidiano. Descubrí La Laguna, el Teide hice todo el círculo isleño", comentó.