Gijón vuelve a dar voz al cine marginal con "Peor... imposible"

El Antiguo Instituto fue testigo ayer de la presentación de la vigésima sexta edición del ciclo cinematográfico "Peor… imposible", que se celebrará del 25 al 31 de agosto con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. En el acto intervinieron Luis Pascual, responsable del Centro de Imagen de la FMC, y Jesús Parrado, coordinador del ciclo, quienes subrayaron la vigencia y la necesidad de seguir defendiendo este espacio para el cine de género.

Parrado destacó que los géneros cinematográficos siempre han estado en constante movimiento, "evolucionando y adaptándose a los cambios ambientales". Recordó que en la actualidad abundan las imágenes pero escaseaba el significado, mientras que en los años sesenta y setenta, en los cines de barrio, se experimentaba con mayor libertad y se indagaba en cuestiones de fondo sin tanto miedo a equivocarse. Para él, los géneros en el presente se han convertido en una metáfora de una "sociedad acomodada e indolente", lo que justifica aún más la importancia de un ciclo como este.

El ciclo, que durante más de dos décadas ha reivindicado el cine marginal, olvidado o considerado de "serie B", acercará al público desde una perspectiva irónica y crítica la oportunidad de revisionar algunas películas defenestradas por el gran público, manteniendo vivo un espíritu de resistencia cultural en Gijón.