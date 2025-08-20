Héctor Lasheras, director de la CometCon: "Vamos a hacer un espectáculo de lucha libre al estilo de la Velada del Año de Ibai"

La CometCon regresa a Gijón del 5 al 7 de septiembre. La décimo tercera edición del evento de referencia de ocio alternativo volverá a ofrecer una serie de actividades culturales relacionadas con los videojuegos, la literatura, el cine, el cosplay, el cómic o la música. El horario de apertura del recinto será ininterrumpido, de 12.00 a 22.00 horas, el viernes y el sábado, y hasta las 20.00 horas el domingo. Héctor Lasheras, director del evento desde la primera edición, asegura que habrá novedades que abrirán el espacio a otros perfiles de asistentes.

¿Qué novedades trae esta XIII edición?

Una de las principales es la "Pro Wrestling Euskadi" (PWE), que son competiciones en directo de lucha libre. Es la primera vez que se hace algo de este tipo en Asturias. Lo hacemos de la mano de una empresa que viene del País Vasco, que hace este tipo de espectáculos. Va un poco vinculado a muy pequeña escala a La Velada del Año de Ibai. Es un guiño a estas actividades que están teniendo cada vez más popularidad. Habrá también una exposición de clicks de Playmobil con tiendas que vienen de Barcelona y de Madrid, que van a hacer dioramas para que los pueda ver el público. Además, vamos a contar con una zona infantil con atracciones.

¿Y en cuanto a los invitados?

Aunque siempre hay varios que repiten, todos los años el elenco de invitados cambia. Este año habrá casi 30 invitados e invitadas diferentes con perfiles muy plurales que traerán charlas, conferencias, exposiciones de pintura en directo, entre otras actividades.

¿Qué se busca con ello?

Hay que reinventarse y tratar de aportar contenidos nuevos, como el de PWE, para atraer más perfiles de gente. Aunque hay que mantener también la esencia del evento para no perder el público que viene porque sabe lo qué hay y qué le gusta.

El evento se realiza en distintos pabellones del recinto, ¿qué podrá encontrarse en cada uno de ellos?

Actualmente estamos trabajando en tres pabellones. En primer lugar, está el pabellón central, que agrupa toda la parte comercial, artesanal y de hostelería del evento, con tiendas y una oferta muy variada de food trucks. Allí también estará el escenario principal, donde se desarrollarán muchas de las conferencias y actividades, la zona de K–pop.

Por otro lado, en el Palacio de Congresos Divertia Gaming, está el anfiteatro y el auditorio, que también son espacios donde hay charlas, actividades y concursos. Es un espacio muy polivalente donde va a estar la PWE y otras salas con más de 200 equipos de PlayStation 5, Xbox, gafas de realidad virtual, entre otras.

Continúe.

Finalmente está el pabellón Liberbank PCBox, que se está dedicado exclusivamente al mundo de los eSports. Es un pabellón con unos 70 u 80 ordenadores. Dedicado a las competiciones que tenemos, al freeplay, también hay un espacio asociativo donde hay robótica, formación STEAM, un poco todo el mundo gaming. Y luego están las propias calles del evento que también se utilizan para montar puestecitos.

Para toda esa gente que no lo conoce, ¿qué es la CometCon?

Es un espacio de encuentro entre diferentes perfiles de asistentes: aficionados al cómic, al mundo de internet, a los videojuegos. Siempre hemos dicho que es un espacio para desvirtualizar a los amigos y a los compañeros que tiene la gente online y crear un espacio plural, donde se puede encontrar un poco de todo en este mundo del ocio alternativo.

El año pasado se alcanzaron los 23.000 asistentes. ¿Qué expectativas tiene este año?

Todos los años pretendemos que cuanta más gente venga, mejor, pero siendo honestos y sin hacer especulaciones. Ya después de 13 años, tenemos una cuota de mercado y un público muy fiel. Entonces, lo que queremos es continuar con nuestra marca. Aunque, repito, cuanta más gente venga, mejor.

La CometCon se ha convertido en un referente en Asturias y en el norte de España. ¿Qué aporta un evento así tan grande a Gijón?

Bastantes cosas en diferentes aspectos. El principal es el aspecto cultural. Es un espacio diferente que tiene más de 200 actividades, que reúne a un montón de gente, que trae a youtubers, a influencers de España y de fuera de España. Hacemos un gran esfuerzo que apuesta por la literatura, por las competiciones de e-sport, por las exposiciones. A nivel cultural en el mundo del ocio alternativo es una feria bastante potente.

¿Y qué más?

Por otro lado, está el aspecto de retorno económico y de aportación social a la ciudad de Gijón. En estos tres días de evento, reunimos casi 200 tiendas diferentes que vienen de todas partes de España. Se genera un ecosistema de casi más de 500 personas de forma directa o indirecta trabajando en la ciudad, que se tienen que alojar, que comer, que hacen turismo. Además, nuestro evento capta bastante gente de fuera de Asturias, entre un 20% y un 30% de los asistentes son de fuera, que también forman parte de este impacto económico y social que se deja en la ciudad.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir que anime a la gente a acudir al evento?

Es una oportunidad que solo se da una vez al año, los días 5, 6 y 7 de septiembre. Por el precio de la entrada se puede estar 12 horas disfrutando de un montón de cosas, ya sea algún invitado, competición o probando alguna videoconsola o viendo algún show. Muchas veces la invitación que hacemos a la gente es simplemente que se pase a conocerlo y que disfrute de una tarde comiendo algo, dando una vuelta y disfrutando del último fin antes de volver a la rutina.