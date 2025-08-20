Los Jardines de la Reina soplan 125 años en Gijón con tarta y reivindicaciones: "Necesita una puesta a punto"

"Un pequeño oasis de salud en el puerto deportivo de Gijón". Estas eran las palabras que se podían leer ayer en uno de los folios que se colocaron en los árboles que componen los Jardines de la Reina. La instalación de esas hojas era tan solo el aperitivo de una tarde en la que un nutrido grupo de vecinos de la ciudad quisieron festejar los 125 años de los Jardines de la Reina, un espacio que fue creado el 19 de agosto de 1900 con motivo de la visita a la ciudad de la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena junto a sus hijos, el rey, por entonces menor, Alfonso XIII y las infantas Mercedes y María Teresa de Borbón. En la reunión vecinal hubo, más allá de explicaciones históricas y botánicas, una tarta de cumpleaños, un baile y discursos reivindicativos acerca del valor de los jardines.

El repaso por los 125 años de los Jardines de la Reina corrió a cargo de Héctor Blanco, historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, quien subrayó que "este espacio sigue manteniendo su idiosincrasia original". También puso el foco en que "hay que pedir que haya un mejor mantenimiento y, sobre todo, que la ciudadanía podamos disfrutar plenamente de su parte vegetal". En ese sentido, Blanco señaló que "este jardín necesita una puesta a punto que refuerce su potencial y que ayude a conservar su historia con dignidad".

Participantes en la celebración del 125.º aniversario de los Jardines de la Reina. / JUAN PLAZA

Recuerdo a Pedro Múgica, diseñador del espacio

En el encuentro vecinal, que se realizó ayer por la tarde, participaron las entidades vecinales "Gigia" de Cimavilla, "Jovellanos" del Centro, la entidad "Ni una tala más, ni una hoja menos" y el grupo de baile de Robert Taboada. Tras la intervención de Blanco tomó la palabra Pilar Madiedo, vocal de la asociación "Jovellanos", quien se centró en el conjunto de especies que se encuentran en los Jardines de la Reina, un rincón cuyo diseño fue encargado por parte de Juntas de Obras del Puerto al horticultor Pedro Múgica Otaegui. "Hay mucha palmera canaria, que son árboles que aguantan muy bien los vientos de nordeste y la salinidad. Hay que reconocer que Múgica tuvo buen criterio a la hora de escogerlos", apuntó Madiedo.

En señal de agradecimiento a aquel trabajo que desarrolló en su día Pedro Múgica, los organizadores de esta cita vecinal optaron por que fuera su bisnieta, Pilar García de la Cruz Múgica, quien soplara las velas de una tarta preparada con mimo por confitería La Playa. García de la Cruz no estuvo sola para ese momento, ya que le acompañaron Charo Díaz y Juan González, disfrazados para la ocasión de María Cristina de Habsburgo y de Alfonso XIII. "Esperamos que no haga falta que no haga falta que venga ningún rey ni reina a recordar que esto hay que mantenerlo bien y verde, que es lo ideal en Asturias", remarcó Charo Díaz, quien unos minutos después participó en el baile del grupo de Robert Taboada con el que llegó a su fin esta celebración en honor a los Jardines de la Reina.

Tampoco quisieron perderse estos instantes el cronista oficial de la villa y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Luis Miguel Piñera, o el presidente del Ateneo Obrero, Luis Pascual, entre otros gijoneses que brindan por un futuro en el que los Jardines de la Reina sigan siendo un refugio "verde" y un espacio característico de Gijón.