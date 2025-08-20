La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente

Nuevo giro de tuerca en el caso de la violación de Poniente. El joven de 21 años que está siendo investigado por, supuestamente, agredir sexualmente a una chica francesa de 19 años la madrugada del 13 de agosto en el entorno del arenal de la zona oeste vivirá en libertad provisional la instrucción del caso. Así lo ha determinado la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón en un nuevo auto judicial En el mismo y a modo de resumen, la magistrada explica que no hay razón alguna para mantener al investigado en la cárcel –la Fiscalía tampoco solicitó la medida– ya que ha colaborado y colabora con la Justicia en todo momento, no hay riesgo de fuga por ser español vivir en Gijón y tener trabajo conocido. No puede tampoco tomar represalias sobre la víctima ya que a esta no la conocía de antes y además ella se ha marchado ya a Francia.

La magistrada explica que desde que se acordó la medida cautelar de ingreso en prisión para el investigado de esta posible agresión sexual, la cual fue destapada por LA NUEVA ESPAÑA, no se ha producido ninguna circunstancia diferente ni se han practicado más diligencias que permitan "cuestionar los indicios existentes". Si bien, posteriormente, la jueza argumenta que no se cumplen los supuestos legales en los que se prevé la prisión provisional y que, además, entre estos supuestos no se encuentra en ningún caso "la alarma social" generada por la comisión de posibles delitos. También abunda en que la prisión provisional, tal y como ha remarcado el Constitucional, no puede ser "una pena privativa de libertad anticipada".

Así las cosas, la jueza incide en que hay indicios de un posible delito de agresión sexual y que esos indicios son, sobre todo, la denuncia interpuesta por la joven y ratificada por la misma en presencia judicial, así como "un reconocimiento parcial de los hechos" por parte, en este caso, del investigado. Un reconocimiento parcial que, como detalla el auto, tiene que ver solo con que el joven de 21 años sí identifica un encuentro sexual con la chica, pero consentido. La jueza, no obstante, remarca que las dos versiones son "plenamente contradictorias" sobre la "existencia o no del consentimiento de la víctima" y sobre "la fuerza desplegada y el momento en el que cesa la agresión". El investigado reconoce que hubo sexo oral y un acceso carnal con los dedos que cesó cuando la chica lo pidió. Niega que hubiera penetración. Sin embargo, la víctima afirmó que sí hubo penetración y que fue ella la que logró zafarse y huir.

Para aclarar todos estos asuntos, si hubo o no penetración, o si fue la joven la que se zafó o el investigado el que cesó la relación sexual cuando la chica lo pidió, remarca la jueza que hay que seguir practicando diligencias. Eso sí, ahora esas diligencias se practicarán con el investigado en la calle. Los motivos los fundamenta el auto. Se remarca que no hay razón para pensar que le chico se vaya a fugar –pese a que tiene familiares en el extranjero– porque es español, vive en Gijón, tiene trabajo y ha colaborado ya con la investigación dejando su ropa interior y prestando su ADN de forma voluntaria. Tampoco se considera por ello que pueda destruir esas pruebas y las otras son grabaciones de la discoteca donde se conocieron y las declaraciones de los testigos.

Además, tampoco hay motivo, según la jueza, para pensar que pueda emprender represalias contra la chica. Primero, porque ha quedado claro que no la conocía de antes y segundo porque esta ya ha viajado de nuevo a su país natal, que es Francia. Tampoco tiene antecedentes. El procesado, que está defendido por la abogada Anatolia Ferrera, deberá pasar por el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Su letrada expresó ayer la satisfacción por la decisión adoptada por la jueza ya que consideraba "excesiva" la medida de la prisión provisional en atención a las circunstancias del caso. Las diligencias para completar la instrucción seguirán en las siguientes semanas para determinar si el investigado es acusado y el asunto llega a juicio.