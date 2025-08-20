La OSPA clausura mañana el Festival Internacional de Piano de Gijón

La música clásica no cesa durante el verano. Las orquestas asturianas demuestran su actividad y su compromiso con el territorio mediante una serie de conciertos que pondrán la banda sonora a la segunda mitad de agosto.

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) se une a las celebraciones del cuarto de siglo de existencia del Festival Internacional de Piano de Gijón, una cita imprescindible para los melómanos asturianos. De este modo, la formación orquestal –en compañía de la prestigiosa pianista Sofya Gulyak–, protagonizará el próximo jueves 21 de agosto (a las 20.00 horas) la sesión de clausura en el Teatro Jovellanos mediante un programa de gran interés que incluye el "Concierto para piano número 2" de Sergey Rachmaninov y la "Sinfonía número 4" de Franz Schubert.

Las entradas para este evento se pueden adquirir, al precio de 24 (patio de butacas), 21 (entresuelo) y 19 (general) en la taquilla del propio teatro.

Ese será el punto de partida a un exigente final de semana en lo musical, ya que tan sólo un día más tarde (el 22 de agosto), la sinfónica del Principado continuará desarrollando su programa "OSPA de cerca" a través de un concierto en la Colegiata de Salas que se repetirá, al día siguiente, en la Central hidroeléctrica de Grandas de Salime.

Ambas citas comenzarán a las 19.00 horas y en ellas se interpretarán el "Concierto para dos trompetas en re" de Haendel y la "Sinfonía número 4" de Schubert. Los solistas serán Maarten van Weverwijk y Vicente Vallet, quienes se pondrán bajo la dirección de Alejandro Cantalapiedra.

El mismo día que la OSPA ofrece su recital en Salas, Oviedo Filarmonía acompañará a la soprano Pretty Yende y el tenor Michael Fabiano en el Palacio de Festivales cántabro, dentro de una gala lírica enmarcada en la 74.º edición del Festival Internacional de Santander (FIS), donde repasará algunas de las oberturas, preludios, arias, romanzas y dúos de ópera y zarzuela.

Tras este recital, la OFIL regresará a la capital asturiana para desarrollar dos nuevos conciertos dentro de las actividades organizadas, durante el verano, por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

Las veladas musicales tendrán lugar los días 27 y 29 de agosto en el patio del edificio histórico de la Universidad. En la primera jornada se ejecutarán la "obertura Coriolano" (Beethoven), el "concierto para oboe y orquesta número 1 en re menor" (Lebrun) -con el oboísta de la OFIL, Jorge Bronte, como solista- y la "Sinfonía número 39 en mi bemol mayor" (W. A. Mozart).

Para la segunda cita, la solista será la clarinetista de Oviedo Filarmonía, Inés Allué, y el repertorio que se interpretará consta del "Concierto para clarinete y orquesta número 1 en fa menor" (C. M. von Weber) y la "Sinfonía número 1 en si bemol mayor" de R. Schumann. Los dos recitales estarán dirigidos por el director titular de la orquesta, Lucas Macías, tendrán una duración aproximada de una hora (comenzando a las 19:00 horas) y en ambos la entrada será libre hasta completar aforo.