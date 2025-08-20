El plan de desbroce de caminos en parroquias suma 300 kilómetros

El anunciado plan de limpieza y desbroce de viales en la zona rural y periurbana, aprobado ayer tal y como estaba previsto en Junta de Gobierno, supondrá incrementar en un 30 por ciento los kilómetros de caminos con cobertura. Según señaló Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, los hasta ahora 800 kilómetros de viales llegarán a los más de 1.100.

Por lo demás, el gobierno local aprobó también ayer por unanimidad la actualización de retribuciones del personal municipal, tanto de la corporación como del personal directivo y eventual, que de acuerdo a lo ya aprobado por el Consejo de Ministros supone una subida del 0,5 por ciento. Otra medida conocida y también aprobada ayer es iniciar los trámites para modificar el proyecto de la obra de la escuela infantil de El Llano, que tendrá que encarecerse en 320.000 euros para reforzar su cimentación y después de que se detectase que el subsuelo de la finca era más inestable de los previsto. El gobierno, por último, confía en poder aprobar la semana que viene el anunciado cambio de pliegos del Plan Llave.