El plan de desbroce de caminos en parroquias suma 300 kilómetros
La Junta de Gobierno aprueba la actualización de las retribuciones municipales y el modificado de la escuela infantil de El Llano
S. f. L.
El anunciado plan de limpieza y desbroce de viales en la zona rural y periurbana, aprobado ayer tal y como estaba previsto en Junta de Gobierno, supondrá incrementar en un 30 por ciento los kilómetros de caminos con cobertura. Según señaló Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, los hasta ahora 800 kilómetros de viales llegarán a los más de 1.100.
Por lo demás, el gobierno local aprobó también ayer por unanimidad la actualización de retribuciones del personal municipal, tanto de la corporación como del personal directivo y eventual, que de acuerdo a lo ya aprobado por el Consejo de Ministros supone una subida del 0,5 por ciento. Otra medida conocida y también aprobada ayer es iniciar los trámites para modificar el proyecto de la obra de la escuela infantil de El Llano, que tendrá que encarecerse en 320.000 euros para reforzar su cimentación y después de que se detectase que el subsuelo de la finca era más inestable de los previsto. El gobierno, por último, confía en poder aprobar la semana que viene el anunciado cambio de pliegos del Plan Llave.
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- El arte de Juan Ortega ilumina Gijón en el petardo de Roca Rey en El Bibio
- A prisión el sospechoso de violar a una joven francesa en la playa de Poniente de Gijón, el detenido niega los hechos
- Oliver Suárez, concejal y presidente de Divertia: 'La idea es mantener el Paseo Gastro y no descartamos sumar una tercera ubicación
- Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: 'Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene
- Violeta Gómez, ‘la Monrolla’, cigarrera de Cimavilla: 'Va a llegar el momento de que los vecinos no vamos a poder subir al barrio
- Dos jóvenes detenidos en Gijón tras una trifulca de madrugada en un pub del barrio de El Natahoyo
- Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'La feria taurina de Gijón este año es muy buena, diferente, en un tiempo de cambio