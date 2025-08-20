"Ráfaga" y José de Rico, reclamos de las fiestas del Grupo

El electrolatino del DJ internacional José de Rico, la verbena con la banda argentina "Ráfaga", el espectáculo de drones y la nueva Marcha Sostenible encabezan el programa de las Fiestas Sociales del Real Grupo de Cultura Covadonga (RGCC), que tendrán lugar el primer fin de semana de septiembre, entre los días 5 y 8. El presidente, Joaquín Miranda, aseguró que "será una edición muy especial, la hemos preparado con el corazón, con la intención de mantener vivas nuestras tradiciones, pero también incorporar novedades que aporten frescura y nuevas experiencias para todos".

La cita arrancará el viernes 5 en Mareo con el taller infantil de cultura sidrera "Mayando se entiende la xente", una propuesta para acercar la tradición sidrera a los más pequeños y sus familias. Por la noche llegará uno de los platos fuertes del fin de semana: la verbena con "Ráfaga", referente internacional del pop latino que promete llenar la pista de baile. Ese día se pondrán en marcha autobuses lanzadera gratuitos entre Mareo y Las Mestas para facilitar la asistencia.

El sábado 6 se celebrará la tradicional Caminata a Mareo, transformada este año en Marcha Sostenible dentro del programa ADN Asturias, en colaboración con la Dirección General de Deportes. La actividad combinará deporte y concienciación ambiental, con recogida de residuos durante el recorrido. "Queremos que sea un ejemplo de cómo el Grupo puede liderar actividades que combinan salud, naturaleza y compromiso medioambiental", recalcó Miranda. La jornada se completará con la sesión vermut del grupo "De Sur a Norte" y, por la noche, con los conciertos de "El Show de Charly Teibol" e "Igor Paskual & his Rockin’Rothkos".

El domingo 7, tras el vermut musical de José Taboada, llegará el turno del gran cierre festivo con el DJ y cantante José de Rico, uno de los nombres de referencia en el electrolatino. El concierto estará precedido por la tradicional pirotecnia "que iluminarán el cielo antes de continuar la fiesta hasta bien entrada la madrugada", destacó el vicepresidente, Pedro Carrillo. El broche final lo pondrá el lunes 8 la actuación vermut del "Dúo Eleven".

Durante los cuatro días, la oferta gastronómica contará con barras y "foodtrucks" variados a reforzar con un despliegue hostelero accesorio. Además, las fiestas incorporan novedades tecnológicas con un área de "Drone Soccer" y Zona Gaming con realidad virtual para atraer al público más joven.